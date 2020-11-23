Полуфинал "Танцев со звездами 2020" состоялся 22 ноября. За возможность попасть в последний выпуск шоу боролись три звездные пары. Однако организаторы решили, что в 13 выпуске никто из участников не покинет проект.

По результатам голосования зрителей и судей, наибольшее количество баллов получили Юлия Санина и Дмитрий Жук. Именно эту пару объявили первыми финалистами "Танцев со звездами 2020". А вот что касается Надежды Мейхер и Санты Димопулос, только зрители должны были решать их судьбу на шоу. Однако в последние минуты Юрий Горбунов объявил, что эти две красавицы тоже становятся финалистками проекта и уже в 14 эфире выйдут на паркет со своими партнерами Кириллом Васюком и Максимом Леоновым.

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Многие поклонники шоу с восторгом восприняли такое решение, так как все три пары являются их фаворитами. В то же время были и такие украинцы, которые считают, что это несправедливо, потому что более слабая пара должна была все-таки попрощаться с шоу. Журналисты 24 канала решили поинтересоваться у наших читателей, какого они мнения о результате полуфинала "Танцев со звездами".