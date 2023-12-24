Спокойного Сочельника, украинцы: подборка чудесных поздравлений в прозе и стихах

Украинцы уже собираются к столу, чтобы отпраздновать Сочельник. В этот светлый праздник, по традиции, готовят 12 постных блюд, вспоминают умерших, заносят в дом Дидуха и начинают петь колядки.

Редакция 24 Канала поздравляет всех украинцев со Сочельником. Пусть огонек доброты никогда не угасает в ваших сердцах, а все невзгоды как можно быстрее покинут дом. Мира, спокойствия, уюта и тепла, Украина!

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По случаю Сочельника мы подготовили подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Не забудьте сегодня подарить своим родным заботу и тепло.

Поздравления со Сочельником в стихах и прозе

Сочельник – особенное время. Мы ждем рождения Иисуса и верим, что вместе с ним родится надежда на лучшее, изменится что-то в этом мире, и сам мир изменится. Пусть сбудутся наши надежды. Добра, согласия, мира и любви вам!

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Вот и приходит Сочельник. Самое время встретиться с семьей и отпраздновать вместе грядущий праздник светлого Рождества. Ведь самое важное в жизни каждого из нас – близкие и родные люди. Не стоит помнить обиды, а следует помнить только счастливые дни. С праздником!

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Вечеря йде до нас свята,

Дзвінко лине коляда,

З неба нам зоря звіщає:

Радійте! Святкуйте — Христос ся рождає!

Сочельник 2023 / Фото bpro1.top

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В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,

бо Ісус Христос родився

з Марії Діви воплотився,

щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.

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Пусть Святой вечер принесет в ваш дом добро, любовь, счастье и надежду. Я желаю вам мира и света, чтобы ваша жизнь никогда не была омрачена печалью. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семья – счастливой, а дела – успешными. Христос Рождается!

Сочельник 2023 года / Фото forumsmile.com.ua

Сочельник 2023 / Фото joy-pup.com/ru

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Смачної куті від душі побажаю.

Хай радість та благість в душі запанують,

Хай рідні, кохані поважно цінують!

Хай вечір Святий надихає на краще,

Хай мрії швиденько здійснюються завжди.

Щоб жити красиво, щасливо із Богом

I завжди вертатись до свого порогу!

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На Сочельник перед Рождеством желаем вам оставаться верными и чистыми душой, наслаждаться каждым прожитым днем, ведь даже он – дар для человека. Пусть радость вашей жизни, ее вкус и красота будут ярче солнца, а невзгоды, неприятности и грусть навсегда покинут ваш дом!

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Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

Сочельник 2023 / Фото Telegraf