Что положить в корзину на Маковея: список продуктов, которые святят на Медовый Спас
В этом году праздник Медового Спаса выпадает на понедельник, 14 августа. Также этот день называют Маковея и по традиции в церкви освящают соответствующие корзины.
Какие продукты обязательно нужно положить в корзину и освятить именно на Медовый Спас – рассказываем дальше в материале 24 Канала.
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Что святят на Маковея
Этот праздник имеет именно такое название, поскольку мед и мак – самые главные продукты, которые обязательно должны быть в корзине. Мед кладут в баночках. Важно, чтобы он был из нового урожая.
С давних пор хозяйки ставили в корзину целые головки мака, а украшали его маковойчиками – особыми букетами из цветов, которые собирали в поле.
Также в корзине на Медовый Спас есть:
- медовые соты – символ изобилия;
- хлеб или маковник;
- хрен – символ стойкости в вере;
- соль – символ готовности к проблемам;
- благоухающая зелень – символ радости и веры в жизнь.
В некоторых регионах на Маковея освящают воду. Люди верят, если после литургии съесть мед и запросы водой, то весь год не будете болеть.
Перед освящением корзину, в которую сложили все продукты, украшают вышитым полотенцем. Важно, что освященные продукты нельзя выбрасывать. Надо съесть все или поделиться с родными и соседями.