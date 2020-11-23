Успешная украинская певица Злата Огневич хорошо разбирается в трендах и часто демонстрирует подписчикам красивые образы. Звезда снова показала осенний образ, надев теплый свитер и мини-юбку.

Популярная украинская певица Злата Огневич продолжает делиться с поклонниками стильными образами. Она не только разбирается в вопросах моды, но и умеет удачно подчеркнуть свою фигуру. Новыми фотографиями артистка поделилась на личной инстаграм-странице.

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Образ Златы Огневич

Звезда позировала в одной из живописных локаций Киева. Она уверенно шагала по ступеням и улыбалась на камеру. Для осенней прогулки Злата Огневич выбрала стильный аутфит. Певица предстала в белом вязаном свитере. Его певица заправила в джинсовую мини-юбку. Такой наряд удачно подчеркнул безупречную фигуру артистки.

Одежду Злата Огневич соединила со светлыми ботфортами, которые она выбирала и раньше. Образ дополняли золотистые цепочки с подвесками и массивные кольца.

Светлые волосы украинская знаменитость уложила легкими волнами. Стильный look завершал красивый макияж. Звезда накрасила глаза золотистыми тенями и слегка подчеркнула ресницы тушью. А на губах Златы красовалась темно-розовая помада.

В подписи к фото Огневич высказалась относительно карантина выходного дня и рассказала, как он проходит у нее. "Я постоянно готовлю еду, стараюсь что-то легкое, но на углеводы одинаково тянет. Спасают яблоки и веганские лакомства", – написала певица".



Злата Огневич в стильном образе/ Instagram / @zlata.ognevich



Злата Огневич в стильном образе/ Instagram / @zlata.ognevich