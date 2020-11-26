Победительница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко охотно делится с поклонниками красивыми образами. Звезда продемонстрировала новый стильный аутфит, в котором соединила серый свитер и кожаные штаны.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко любит стильно одеваться и демонстрировать образы, которые впоследствии перенимают ее поклонники. Новыми фотографиями звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте.

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Новый образ Алены Шоптенко

Победительница шоу "Танцы со звездами" позировала на однородном сером фоне. Она оперлась на розовое кресло и закинула голову набок. Танцовщица предстала в сером свитере оверсайз, который немного приспустила и обнажила одно плечо. Верх она соединила с черными кожаными штанами. Наряд звезда дополнила ботинками на низком каблуке в тон.

Образ удачно сочетался с черным маникюром. Алена Шоптенко уложила волосы пышными голливудскими локонами и распустила их. Стильный look завершал макияж. Танцовщица накрасила веки коричневыми тенями и подчеркнула глаза черными стрелками. На губах Алены красовалась розовая матовая помада.

"Кажется, пора возвращать одну, любимую вами, активность на моей странице", – написала Алена Шоптенко, заинтриговав фанов. Поклонники в комментариях предположили, что звезда возобновит проект онлайн-танцев.



Алена Шоптенко / Instagram / @alena_shoptenko