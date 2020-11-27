Украинская телеведущая Лилия Ребрик похвасталась элегантным аутфитом. Она пришла на мероприятие в изысканном светлом платье и очаровала зрителей безупречным внешним видом.

В столице проходит Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Лилия Ребрик стала ведущей церемонии открытия во "Дворце спорта". На личной странице в инстаграме она поделилась серией фото.

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Образ Лилии Ребрик

Для торжественного события знаменитость выбрала красивое шелковое платье бежевого цвета в пол. Наряд имел пояс, который подчеркнул фигуру звезды. Такой look Лилия соединила с золостыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Среди аксессуаров аутфит Ребрик дополняли белые часы, которые красовались у нее на руке, и массивные серьги. Белокурые волосы красавица уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж: глаза накрасила тенями и добавила черные стрелки, а губы – коричневой помадой.

Пишу и радуюсь, что имею возможность быть причастной к этому невероятному событию. Ведь из-за пандемии соревнования могли быть отменены. Но – нет! И это еще раз доказывает, спорт невозможно остановить! Успехов нашим украинским гимнасткам!

– написала в заметке ведущая.

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