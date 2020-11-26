Дочь Дональда Трампа Иванка в очередной раз покорила сеть элегантным образом. Она предстала в светло-голубом платье с оригинальным верхом.

Иванка Трамп продолжает активно вести свою инстаграм-страницу. На днях там появились новые фотографии. Дочь Дональда Трампа знает, как выглядеть безупречно, и всегда покоряет сеть элегантными образами на светских выходах.

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Иванка Трамп устроила фотосессию с командой женщин, которая последние четыре года работала в американской власти. На фотографиях изображен и отец Иванки – Дональд Трамп. Она поблагодарила в посте женщин за их доброту и мудрость.

Образ Иванки Трамп

Дочь Дональда Трампа позировала перед камерой в элегантном светло-голубом платье длины миди. Оно имело оригинальный верх с разрезом до груди, а также было заужено на поясе, поэтому удачно подчеркнуло безупречную и стройную фигуру Иванки. Наряд сочетался с замшевыми бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Иванка Трамп дополнила образ тонким золотистым браслетом на руке. Она уложила волосы прямыми волнами и распустила их. Завершал деловой, но женственный look красивый макияж с ацентом на глазах. Губы Иванка накрасила нюдовой помадой.

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