Дочь Дональда Трампа покорила сеть элегантным образом, представ перед камерой в бежевом костюме. Она сделала несколько фото с мужем и детьми накануне Дня благодарения.

26 ноября в США отмечают День благодарения. По этому случаю семья Иванки Трамп устроила маленькую фотосессию. На территории Белого дома Иванка вместе с мужем и детьми позировали рядом с индейкой, которая является одним из символов этого праздника. Трамп уже поделилась фотографиями на личной странице в инстаграме.

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Однако внимание привлекают не только миловидные кадры, но и безупречный образ известной американки. Иванка, как всегда, показала изысканный вкус в одежде и покорила публику роскошным внешним видом.

Осенний look Иванки Трамп

Для солнечного, но прохладного осеннего дня Трамп выбрала теплый костюм бежевого цвета. Наряд состоял из блузки и широких брюк, которые внизу были закатанными. Такой наряд девушка соединила с элегантной обувью на каблуке, которой не видно на фото, поскольку его закрывают длинные брюки.

Волосы Иванка уложила в легкие локоны. Ее прическа, как всегда, является непревзойденной. На лице дочь Дональда Трампа сделала фирменный макияж с акцентом на глазах и матовой помадой на губах.

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