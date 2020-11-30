Еще в июне певица Светлана Тарабарова приобрела новый дом под Киевом. Только через пять месяцев звездная семья смогла переехать в собственный дом. Счастливый момент артистка решила разделить с подписчиками, устроив фотосессию возле дома.

30-летняя Светлана Тарабарова на личной странице в инстаграме опубликовала очень эмоциональные фото. Она позировала на фоне входных дверей красивого имения, украшенных изображением солнца. В кадре звезда не скрывала своего счастья, ведь наконец переехала в свой светлый и просторный дом вместе с мужем и детьми.

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Ранее артистка призналась, что дом в закрытом коттеджном комплексе в 7 километрах от Киева – их первая недвижимость с мужем Алексеем Бондарем. К тому же они 13 лет жили в арендованном жилье. Для приобретения дома супруги много работали и взяли большой кредит.

Мы дома! Наконец мы переезжаем в наш светлый дом. Не передать эмоций, как мы долго этого ждали, как много работали и работаем, чтобы наши дети, наконец, играли в своей детской,

– написала Светлана Тарабарова.

Она рассказала, что ремонт, который затянулся более чем пять месяцев, до сих пор не завершен. Поэтому певица пообещала все показать публике чуть позже.

Образ Светланы Тарабаровой

Для ответственного дня певица выбрала стильный костюм небесно-голубого цвета, состоящий из укороченных брюк и пиджака на пуговицах. Этот наряд Светлана Тарабарова объединила с массивными сапогами черного цвета и объемной черной курткой с белым шерстяным воротником.

Длинные рыжие волосы исполнительница оставила распущенными и нанесла легкий дневной макияж, который подчеркнул красоту. У входной двери нового жилья она устроила не только фотосессию, но и зажигательные танцы.

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