Певица и молодая мама Светлана Тарабарова считает, что осень – время для модных экспериментов. Звезда показала образ в стильном нюдовом костюме и жилетке.

После вторых родов Светлана Тарабарова обновила свой гардероб. На личной странице в инстаграме она демонстрирует трендовые look, которые вызывают восторг у публики и звездных коллег. На этот раз артистка сделала ставку на монохромное платье.

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Образ Светланы Тарабаровой

В прохладный осенний день звезда устроила модный выход в костюме нюдового цвета с легкой воздушной ткани. Он состоял из штанов свободного кроя и рубашки оверсайз. Наверх она надела стильную жилетку подобного оттенка с поясом и карманами.

Певица оставила длинные рыжие волосы распущенными и не стала наносить макияж, ведь как во время беременности, так и после родов часто демонстрирует поклонникам естественную красоту. Она сфотографировалась с чашечкой кофе в руках на фоне пожелтевших деревьев и излучала добро и тепло улыбкой. Эти уютные карды тронули тысячи пользователей



Светлана Тарабарова в нюдовом наряде​ / Фото Instagram / @tarabarova