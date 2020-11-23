23 сентября 2020 года Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой. Она родила дочь Марию. Девочке исполняется два месяца, и по этому случаю звездная мамочка поделилась ярким видео.

Светлана Тарабарова принадлежит к тем знаменитостям, которые стали родителями на карантине. Она часто делились разнообразными фото и видео, где позирует вместе с сыном. Теперь на личной странице в инстаграме артистка показывает моменты с дочкой.

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В понедельник, 23 ноября, дочери Светланы Тарабаровой исполняется 2 месяца. По этому случаю она поделилась с поклонниками миловидным видео. Сначала, исполнительница позировала в черном платье, будучи беременной, и пела свою песню "Солнышко", которую написала специально к рождению крохи. Позже она уже держит на руках маленькую Марию.

На лице мамочки сияет невероятная улыбка. Она счастлива, ведь теперь воспитывает не только замечательного сына, но и очень красивую дочь.

Спасибо, солнышко, Что ты у меня есть. Два счастливых месяца, которые изменили нас всех. Два месяца я мама не только мальчика, но и девочки. До сих пор не могу поверить,

- написала в заметке Тарабарова.