Когда лучше всего справлять свадьбу в 2024 году: 4 благоприятные даты
Источник:Радио Люкс
2024 год – високосный. Касательно него существует множество предрассудков и примет, которые передались нам еще от предков. Каждый человек сам выбирает, верить в них или нет.
Однако, согласно народным поверьям, в високосный год нельзя жениться и выходить замуж. Иначе супругов может ждать развод или измена. Несмотря на это, астрологи говорят, что в 2024 году есть несколько благоприятных дат для свадьбы.
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17 февраля
В этот день кругом царят страсть, чувственность и приятные переживания. Ведь две планеты, Венера и Плутон, соединяются. По словам астрологов, если устроить свадьбу 17 февраля, то влюбленную пару будут переполнять сильные и глубокие чувства.
24 марта
Много влюбленных пар заключают брак весной. Ведь в этот период все вокруг расцветает, кроме того, приходит долгожданное тепло. Интересно, что в конце марта 4 планеты, в том числе Венера, находятся в Рыбах. Этот знак зодиака, согласно утверждениям астрологов, считается довольно романтичным и эмоциональным.
30 апреля
Апрель – тоже хороший месяц для свадьбы. Астрологи особо рекомендуют подумать о дате 30 апреля. Ведь тогда многие планеты будут находиться в таких знаках зодиака, как Телец и Рыбы. А они считаются символами красоты, благосостояния и эстетики. Также в этот период следует отправляться в медовое путешествие.
30 августа
30 августа Венера будет находиться в Весах, а Плутон – в Водолее. Вместе они будут образовывать тригон. Астрологи говорят, что этот период очень романтичный. Кроме того, считается, что Весы отвечают за документы и законы. Поэтому брак, заключенный в конце августа, будет крепким.