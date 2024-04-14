Когда Страстная неделя в 2024 году: основные запреты на этот период

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной. В этот период люди придерживаются самых строгих правил Великого поста и чаще посещают церковь, где рассказывают о жизни Иисуса Христа перед распятием.

В этом году христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 5 мая. Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая, пишет LifeStyle 24.

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Страстная неделя: что это такое

В Страстную неделю люди готовятся к празднованию Воскресения Господня. В частности, убирают в доме, наводят порядок в хлеву, пекут куличи и готовят другие блюда к пасхальному столу. Не забывают и ходить в храм, ведь в такое время это очень важно. Также исповедуются и причащаются.

Что нельзя делать в Страстную неделю

Каждый день Страстной недели имеет свое название: Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Чистый четверг, Страстная пятница и Великая суббота.

В Страстную неделю нужно придерживаться определенного рациона. В понедельник, вторник и среду разрешается сухая пища; в четверг и субботу – горячие блюда, однако без добавления масла; в Страстную пятницу нельзя есть ничего, пока не вынесут плащаницу, – потом христиане употребляют хлеб и воду.