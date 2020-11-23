Популярная украинская актриса Ольга Сумская умеет выглядеть изысканно на светских выходах и в повседневной жизни. На одном из эфиров звезда примерила стильную вышиванку.

Новыми фотографиями Ольга Сумская традиционно поделилась на своей странице в инстаграме. Известная украинская актриса и ведущая часто показывает поклонникам моменты из ее жизни. На этот раз она продемонстрировала хороший образ.

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Образ Ольги Сумской

Ольга Сумская позировала в съемочной студии проекта "Один за всех" от телеканала "СТБ". Она позировала в стильной темно-синей рубашке, на которой были вышиты листочки и цветы белыми нитками. Вышиванку актриса объединила с черным низом, брюками или юбкой.

Украинская знаменитость уложила белокурые волосы в пышные локоны и распустила их. Образ дополняли золотистые часы и нежно-розовый маникюр. На лице Ольга Сумская сделала красивый макияж: накрасила глаза черными тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы персиковой помадой.

Поклонники оценили новый красивый образ актрисы: "Вы замечательная", "Какая красавица! Икона стиля! Наше солнышко и непревзойденное чудо!", "Такая красивая женщина", "Волшебная", "Вы прекрасная", "Любуюсь вами", – написали поклонники в комментариях.



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская / Instagram / @olgasumska