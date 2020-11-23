Украинская певица, которая известна на весь мир под псевдонимом NK, эффектно выглядит как на сцене, так и в реальной жизни. Настя Каменских показала 5,2-миллионной аудитории красивый повседневный образ, надев укороченный свитер с джинсами.

Исполнительница Настя Каменских очень активна в своем инстаграм-профиле. Чуть ли не каждый день она делится с поклонниками деталями личной жизни и стильными образами, сочетая главные тренды сезона. На этот раз она показала look, который легко повторит каждая модница.

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Образ Насти Каменских

Певица предстала в белоснежном укороченном свитере, который прекрасно подчеркнул ее стройную талию. Теплый верх она скомбинировала с джинсами с высокой посадкой. Снимок она сделала в свете утренних солнечных лучей, что придало фото особого шарма.

Настя Каменских не стала наносить на лицо косметику и похвасталась перед поклонниками безупречной внешностью. Волосы она оставила естественно волнистыми, а из аксессуаров подобрала наручные часы с белым ремешком и несколько серебряных браслетов. За считанные часы ее образ оценили в более 50 тысяч лайков.

"Понедельник, настроение просто топ и столько мотивации", – написала звезда.



Настя Каменских в повседневном образе / Фото Instagram / @kamenskux