Популярная украинская певица Настя Каменских обожает стильно одеваться и показывать образы поклонникам. На этот раз звезда примерила яркий спортивный костюм для осенней прогулки.

На личной странице в Инстаграме известная украинская певица Настя Каменских опубликовала новые фотографии. Знаменитость почти ежедневно делится с поклонниками кадрами из жизни, на которых предстает в стильных образах. Очередной аутфит Каменских прекрасно подойдет для прогулок осенью.

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Образ Насти Каменских

Звезда позировала на лестнице возле дома и радостно улыбалась на камеру. Настя Каменских была одета в бело-оранжевый спортивный костюм с принтом, а также светлую куртку, которая подчеркивала тонкую талию певицы. Наряд артистка сочетала с белыми кроссовками на массивной подошве, что делали ее прогулку более комфортной.

Образ дополняли серебристые серьги-камушки. Длинные вьющиеся волосы Настя Каменских оставила распущенными, а на лице сделала легкий макияж. Глаза певица накрасила коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой помадой.

Диапазон настроения на выходных: утреннее умиротворение, радость от классной прогулки в обед, и настоящее счастье от вечера с самыми близкими людьми дома,

– поделилась Настя Каменских под фото



Настя Каменских в новом образе / Instagram / @kamenskux

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Настя Каменских в новом образе / Instagram / @kamenskux