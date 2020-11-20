Популярная шведская модель, одна из "ангелов" Victoria's Secret Эльза Хоск, сейчас находится на последних месяцах беременности. Знаменитость любит делиться с поклонниками стильными аутфитами и учит, как можно стильно одеваться находясь в положении.

На своей личной странице в инстаграм знаменитость похвасталась смелым образом в стиле "Матрица".

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Эльза Хоск является одной из самых стильных моделей "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret. Манекенщица любит красиво одеваться, поэтому каждый раз поражает своих фанатов в социальных сетях стильным и интересным нарядом.

Так, на последних публикациях в инстаграм Эльза разместила кадры, на которых предстала в черном приталенном платье, туфлях на массивных каблуках и длинном кожаном плаще. Такой дерзкий аутфит модель довершила черными очками, а свои белокурые вьющиеся волосы заплела в две косички.



Эльза Хоск в образе "Матрицы" / Instagram / @hoskelsa

Мода рейв-наряда уже давно в тренде, поэтому знаменитости охотно вдохновляются стилем Нео из культового фильма "Матрица". Легендарные черные ансамбли, выполненные из кожи и винила, крепкие ботинки на грубой подошве и крошечные солнцезащитные очки – все это тематика фильма, которая прекрасно вписывается в современную жизнь даже несмотря на то, что премьера фильма состоялась еще в 1999 году.

В комментариях поклонники сразу поняли, в каком образе предстала их любимица, поэтому написали ей множество лестных комментариев и засыпали тысячами лайков.



Эльза Хоск в образе "Матрицы" / Instagram / @hoskelsa