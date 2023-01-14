Старый Новый год 2023: что нельзя делать в праздник, главные традиции и народные приметы
В ночь с 13 на 14 января в Украине отмечается Старый Новый год. Этот уникальный праздник появился из-за того, что в повседневной жизни украинцы используют григорианский календарь, а церковь отмечает все важные праздники согласно юлианскому календарю. О традициях этого дня и запретах читайте дальше в материале.
Старый Новый год является симбиозом древних, светских и церковных традиций, поскольку он совпадает со Щедрым вечером и народным праздником Маланка. 13 января проводятся народные гуляния с переодеванием у животных и фольклорных героев. Также щедрователи ходят по домам, поздравляя хозяев и желая им благополучия и хорошего урожая, отмечает 24 канал.
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Традиции празднования Старого Нового года 2023
В канун Старого Нового года 13 января традиционно вся семья собирается на Щедрый вечер. В народе его называли по-разному: Маланки, Василия, Толстая (Щедрая) кутья, Щедрец. В этот же день по церковному календарю почитается память преподобной Мелании Римлянки и святителя Василия Великого.Справка. Старый Новый год возник из-за расхождения двух календарей в результате смены летоисчисления: юлианского ("старого стиля") и григорианского ("нового стиля"). Поэтому 14 января украинцы празднуют Новый год по юлианскому календарю.
За праздничный стол садятся всей семьей. Каждый должен быть одет в нарядную и чистую одежду. По традиции необходимо попросить прощения у каждого, кого вы могли обидеть в прошлом году. Также принято петь и веселились.
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В противоположность Рождеству все блюда должны быть сытными. Отсюда и происходит название вечера – Щедрый, ведь на стол обязательно ставят кутью, которая является главным обрядовым блюдом. Кутью даже можно было заправить сливками или смальцем. Однако в наше время кутью обычно готовят сладкую – с медом, орешками и изюмом.
Традиции Старого Нового года – готовящие, запреты и приметы праздника / Фото из открытых источников
Кроме кутьи, готовят еще такие блюда. :
- картофель;
- домашнюю колбасу или кровянку;
- домашнее жаркое из мяса;
- холодец;
- блины;
- вереска (тушеные ребра свиньи в свекольном соусе);
- тушеная капуста;
- вареники с мясом, грибами и шкварками;
- разнообразные пироги с творогом, мясом, капустой;
- компота.
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Важной традицией Старого Нового года – труд. Работников сопровождала к работе "коза Маланка", в которую чаще всего переодевались ребята и, приходя в дома, пытались "ткнуть" хозяев. По давнему обряду такую своенравную козу убивали и ее впоследствии нужно было оживить своими песнями и тяжелым трудом.
В Щедрый вечер исполнять щедривки можно только девушкам, а вот ребята 14 января в Старый Новый год засевают. Они ходят от дома и в дом и рассыпают зерно, поздравляя хозяев с праздником и желая всего лучшего на весь год. Хозяева домов одаривают посевальщиков деньгами и разными сладостями.
Старый Новый год 2023 – что нельзя делать, приметы и традиции / Фото из открытых источников
Старый Новый год – что нельзя делать
- Нельзя брать или давать что-нибудь взаймы.
- Нельзя ссориться, злословить или обманывать кого-нибудь.
- Нельзя встречать Старый Новый год в грязной или старой одежде.
- 14 января девушкам запрещено сеять. Считается, что первыми в дом должны зайти ребята.
- Не рекомендуется выносить из дома мусор, ведь по древним народным верованиям считалось, что вместе с ним можно вынести счастье.
- Нельзя считать мелочь – это до бедности;
- В канун Старого Нового года следует принимать щедрователей с угощениями, тогда весь год будет счастливым.
- Посевное зерно 14 января нельзя выбрасывать. Его следует собрать и впоследствии можно покормить птиц или смешать с собственным зерном для посева.
Приметы и запреты в Старый Новый год 2023 / Фото из открытых источников
Народные приметы в Старый Новый год
- Если в ночь на 14 января небо ясно и на нем много звезд, то будет хороший урожай ягод.
- Если на Василия снег и мороз, то это к хорошему урожаю.
- Если много пушистого инея на деревьях, то это к хорошему медосбору.
- Туман на Старый Новый год означает, что в следующем году будет хороший урожай овощей.
- Если на Старый Новый год вьюга, то это значит, что урожай орехов будет хорошим.