Старий Новий рік є симбіозом стародавніх, світських і церковних традицій, оскільки він збігається із Щедрим вечором та із народним святом Маланка. Тож 13 січня проводяться народні гуляння з переодяганням у тварин та фольклорних героїв. Також щедрувальники ходять по домівках, вітаючи господарів й бажаючи їм добробуту та хорошого врожаю, зазначає 24 канал.

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Традиції відзначення Старого Нового року 2023

У переддень Старого Нового року 13 січня традиційно вся родина збирається на Щедрий вечір. У народі його називали по-різному: Маланки, Василя, Товста (Щедра) кутя, Щедрець. Цього ж дня згідно з церковним календарем вшановується пам’ять преподобної Меланії Римлянки й святителя Василія Великого.

Довідка. Старий Новий рік виник через розбіжність двох календарів у результаті зміни літочислення: юліанського ("старого стилю") і григоріанського ("нового стилю"). Тож 14 січня українці святкують Новий рік згідно з юліанським календарем.

За святковий стіл сідають всією родиною. Кожен має бути одягнений в ошатний та чистий одяг. За традицією необхідно попросити вибачення у кожного, кого ви могли образити минулого року. Також заведено співати й веселилися.

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На противагу Різдву усі страви мають бути ситними. Звідси й походить назва вечора – Щедрий, адже на стіл обов'язково ставлять кутю, яка є головною обрядовою стравою. Кутю навіть можна було заправити вершками чи смальцем. Однак, у наш час цю страву зазвичай готують солодку – з медом, горішками й родзинками.

Традиції Старого Нового року – що готують, заборони та прикмети свята / Фото з відкритих джерел

Окрім куті, готують ще такі страви:

картоплю;

домашню ковбасу або кров'янку;

домашнє печеня з м'яса;

холодець;

млинці;

верещака (тушковані ребра свині в буряковому соусі);

тушкована капуста;

вареники з м'ясом, грибами й шкварками;

різноманітні пироги з сиром, м'ясом, капустою;

узвар.

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Важливою традицією Старого Нового року – є праця. Працівників супроводжувала до роботи "коза Маланка", в яку найчастіше переодягалися хлопці та, приходячи до будинків, намагалися "буцнути" господарів. За давнім обрядом таку норовливу козу вбивали та її згодом треба було оживити своїми піснями та тяжкою працею.

У Щедрий вечір виконувати щедрівки можна лише дівчатам, а от хлопці 14 січня у Старий Новий рік засівають. Вони ходять від хати й до хати та розсипають зерно, віта­ючи господарів зі святом та бажаючи всього найкращого на увесь рік. Господарі будинків обдаровують посівальників грошима та різними солодощами.

Старий Новий рік 2023 – що не можна робити, прикмети та традиції / Фото з відкритих джерел

Старий Новий рік – що не можна робити

Не можна брати чи давати що-небудь у борг.

Не можна сваритися, лихословити чи обманювати когось.

Не можна зустрічати Старий Новий рік у брудному чи старому одязі.

14 січня дівчатам заборонено посівати. Вважається, що першими в хату повинні зайти хлопці.

Не рекомендується виносити з хати сміття, адже за давніми народними віруваннями вважалося, що разом із ним можна винести щастя.

Не можна рахувати дрібні гроші – це до бідності;

У переддень Старого Нового року варто приймати щедрувальників із частуваннями, тоді увесь рік буде щасливим.

Посівальне зерно 14 січня не можна викидати. Його варто зібрати й згодом можна погодувати птахів чи змішати з власним зерном для посіву.

Прикмети та заборони у Старий Новий рік 2023 / Фото з відкритих джерел

Народні прикмети у Старий Новий рік