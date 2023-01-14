Старий Новий рік є симбіозом стародавніх, світських і церковних традицій, оскільки він збігається із Щедрим вечором та із народним святом Маланка. Тож 13 січня проводяться народні гуляння з переодяганням у тварин та фольклорних героїв. Також щедрувальники ходять по домівках, вітаючи господарів й бажаючи їм добробуту та хорошого врожаю, зазначає 24 канал.
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Традиції відзначення Старого Нового року 2023
У переддень Старого Нового року 13 січня традиційно вся родина збирається на Щедрий вечір. У народі його називали по-різному: Маланки, Василя, Товста (Щедра) кутя, Щедрець. Цього ж дня згідно з церковним календарем вшановується пам’ять преподобної Меланії Римлянки й святителя Василія Великого.
За святковий стіл сідають всією родиною. Кожен має бути одягнений в ошатний та чистий одяг. За традицією необхідно попросити вибачення у кожного, кого ви могли образити минулого року. Також заведено співати й веселилися.
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На противагу Різдву усі страви мають бути ситними. Звідси й походить назва вечора – Щедрий, адже на стіл обов'язково ставлять кутю, яка є головною обрядовою стравою. Кутю навіть можна було заправити вершками чи смальцем. Однак, у наш час цю страву зазвичай готують солодку – з медом, горішками й родзинками.
Традиції Старого Нового року – що готують, заборони та прикмети свята / Фото з відкритих джерел
Окрім куті, готують ще такі страви:
- картоплю;
- домашню ковбасу або кров'янку;
- домашнє печеня з м'яса;
- холодець;
- млинці;
- верещака (тушковані ребра свині в буряковому соусі);
- тушкована капуста;
- вареники з м'ясом, грибами й шкварками;
- різноманітні пироги з сиром, м'ясом, капустою;
- узвар.
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Важливою традицією Старого Нового року – є праця. Працівників супроводжувала до роботи "коза Маланка", в яку найчастіше переодягалися хлопці та, приходячи до будинків, намагалися "буцнути" господарів. За давнім обрядом таку норовливу козу вбивали та її згодом треба було оживити своїми піснями та тяжкою працею.
У Щедрий вечір виконувати щедрівки можна лише дівчатам, а от хлопці 14 січня у Старий Новий рік засівають. Вони ходять від хати й до хати та розсипають зерно, вітаючи господарів зі святом та бажаючи всього найкращого на увесь рік. Господарі будинків обдаровують посівальників грошима та різними солодощами.
Старий Новий рік 2023 – що не можна робити, прикмети та традиції / Фото з відкритих джерел
Старий Новий рік – що не можна робити
- Не можна брати чи давати що-небудь у борг.
- Не можна сваритися, лихословити чи обманювати когось.
- Не можна зустрічати Старий Новий рік у брудному чи старому одязі.
- 14 січня дівчатам заборонено посівати. Вважається, що першими в хату повинні зайти хлопці.
- Не рекомендується виносити з хати сміття, адже за давніми народними віруваннями вважалося, що разом із ним можна винести щастя.
- Не можна рахувати дрібні гроші – це до бідності;
- У переддень Старого Нового року варто приймати щедрувальників із частуваннями, тоді увесь рік буде щасливим.
- Посівальне зерно 14 січня не можна викидати. Його варто зібрати й згодом можна погодувати птахів чи змішати з власним зерном для посіву.
Прикмети та заборони у Старий Новий рік 2023 / Фото з відкритих джерел
Народні прикмети у Старий Новий рік
- Якщо в ніч на 14 січня небо ясне і на ньому багато зірок, то буде хороший урожай ягід.
- Якщо на Василя сніг і мороз, то це до хорошого урожаю.
- Якщо багато пухнастого інею на деревах, то це до хорошого медозбору.
- Туман на Старий Новий рік означає, що наступного року буде гарний врожай городини.
- Якщо на Старий Новий рік завірюха, то це означає, що врожай горіхів буде хорошим.