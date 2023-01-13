Щедровки включают в себя весь менталитет и колорит украинского народа. В отличие от колядок, щедровку имеют свою особенность – традиционный припев: "Щедрый вечер, добрый вечер…". Жемчужиной украинского песенного творчества из цикла щедривок является "Щедрик" (композитор Николай Леонтович), который заполонил не только сердца украинцев, но и весь мир, пишет 24 канал.

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Украинские щедривки 2023 – лучшая подборка

Тільки визирнув на небо

Місяць-зорепас,

Щедрий вечір, добрий вечір

Завітав до нас.

Йшов – не йшов, а просто линув,

Ми його чекали,

Щоб велику Україну

Лихо обминало.

У родину нашу всеньку

Стиха увійшов –

І до кожного серденька

Світлий шлях знайшов.

Залунали скрізь щедрівки

І слова вітань!

Щедрий вечір, добрий вечір…

Добрий день, настань!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні й веселі,

Миру, сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щоб Україна перемагала

Й ворогів із дому гнала.

***

Щедрик-ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кільце ковбаски.

А як каші не дасте, то

Візьму вола за ріжок,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

Дайте коляду,

Бо вам хату завалю.

Дайте книш,

Бо напущу вам в хату миш.

Дайте пиріг,

Бо потягну хату за ріг.

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру й перемоги нашій неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім'ї розуміння!

Щедровки о войне в Украине – песни с пожеланием победы и мира / Фото из открытых источников

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

В нашій Україні

Свято гарне є!

Це Щедрівка з сином

Щедриком іде!

Віхола танцює

З Щедриком вгорі,

І Щедрівку чути

В кожному дворі!

Весь народ радіє,

Пісеньки співа.

В тих піснях лунають

Чарівні слова.

На добро, достаток,

Щастя та любов

Шле благословіння

Чудо-дзвін церков!

Панував завжди щоб

В Україні мир,

Землю нашу рідну

Бог благословив!

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Небо ясні зірки вкрили,

Нашу землю освітили.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Снігом білим спорошило

На дорогу положило.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Добрий вечір, господарю,

Ми принесли Богу хвалу.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Наші пісні гарні дари

Рожденному для похвали.

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

Боже благий, Боже щедрий,

Прийшли людям рік щасливий!

Щедрий вечір, Святий вечір,

Усім людям на здоров’я!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає радо!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові

І не знали горя!

Вишиванкою стелилась

Щоби ваша доля!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх лунав усюди!

Щедрий вечір, добрий вечір

Вас вітає, люди!

Современные украинские щедровки 2023, щедровки об Украине / Фото из открытых источников

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

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Современные смешные щедривки 2023

Щедрий вечір, добрий вечір.

Й усім людям на весь вечір.

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Щедрівочка щедрувала,

З новим роком вас вітала,

Щоб і курки в вас неслися,

Щоб і свині в вас велися,

Щоб і кіт у домі нявкав

і собака у дворі гавкав,

Щоб ваш дім фінанси мав,

а господар лиш Байрактари купляв!

Смешные и прикольные щедривки 2023 / Фото из открытых источников

Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мармуру камін,

Та й басейн, хоча б один.

Вітаю зі Старим Новим Роком!