Старая дата Нового года запомнилась украинцам и многие семьи отмечают Новый год дважды. В этот праздник принято накрывать богатый стол и исполнять щедривки. А утром 14 января мальчики посевают дома зерном и поют засевалки с пожеланием счастья. Мы подготовили для вас подборку открыток, чтобы вы могли поздравить своих родных, отмечает 24 канал.

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Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023

Картинки-поздравления со Старым Новым годом / Фото из открытых источников

Старый Новый год в Украине – картинки-поздравления с праздником / Фото "Зеркало недели"

Поздравления со Старым Новым годом 2023 – картинки и открытки / Фото из открытых источников

Старый Новый год 2023 – красивые картинки-поздравления / Фото "МЕТА"

Отличные картинки-поздравления со Старым Новым годом / Фото из открытых источников

Поздравления со Старым Новым годом 2023 – картинки / Фото "МИРЫ"

Старый Новый год 2023 в Украине – картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления со Старым Новым годом 2023 – хорошие пожелания / Фото "МЕТА"