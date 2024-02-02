Самые теплые поздравления в картинках со Сретением Господним для родных и друзей

По новому церковному календарю сегодня, 2 февраля, отмечается Сретение Господне. Ранее праздник приходился на 15 февраля. Согласно народным приметам, в этот день зима встречается с весной.

Кроме того, христиане вспоминают, как Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса Христа в храм в Иерусалиме. Там они встретили Симеона Богоприимца, еврейского праведника. Мужчина ждал этого события много лет, поскольку о нем ему рассказал Святой Дух.

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Сегодня люди традиционно идут в церковь, чтобы помолиться и послушать праздничное богослужение. Также верующие освящают свечи, которые потом приносят домой и всегда зажигают во время молитвы.

По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений в картинках. Украинцы, желаем, чтобы в вашем доме царили мир, уют и тепло. Со Сретением Господним!

Картинки-поздравления со Сретением Господним

Поздравления со Сретением / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления со Сретением / Фото etnosoft.com.ua

Поздравления со Сретением / Фото forumsmile.com.ua

Поздравления со Сретением / Фото ТСН

Поздравления со Сретением / Фото Amazing Ukraine

Поздравления со Сретением / Фото pryvitannya.top

Поздравления со Сретением / Фото Amazing Ukraine

Поздравление со Сретением / Фото Joy Pup

Поздравления со Сретением / Фото vitannya.in.ua

Поздравления со Сретением / Фото УНИАН