Справиться за 15 минут: как быстро убрать дом перед приходом гостей

Если друзья или близкие не предупредили о приходе заранее, а у вас не так много времени до их визита – не разочаровывайтесь. Читайте ниже о действенных лайфхаках, которые помогут быстро убрать дом.

Прежде всего стоит представить себя на месте гостей. Подумайте, куда они зайдут, в какую комнату вы планируете их пригласить и где хотели бы провести время. На эти места нужно обратить внимание, пишет 24 Канал.

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Как быстро убрать в прихожей

Это в первую очередь, куда зайдут гости, поэтому важно взяться за прихожую в первую очередь.

Уберите одежду из вешалок и стоек . Это создаст чувство чистоты и пространства.

. Это создаст чувство чистоты и пространства. Сохраните обувь . Уберите ту обувь, которой не пользуетесь в этот период. Если у вас нет специальных полочек, положите в шкаф.

. Уберите ту обувь, которой не пользуетесь в этот период. Если у вас нет специальных полочек, положите в шкаф. Найдите коробку для безделушек . В коридоре часто хранят гвозди, лопатки для обуви, стельки, ключи. Спрячь все безделушки в коробку, а после ухода гостей обязательно разберите.

. В коридоре часто хранят гвозди, лопатки для обуви, стельки, ключи. Спрячь все безделушки в коробку, а после ухода гостей обязательно разберите. Коврик должен выглядеть аккуратно. Чтобы пылесос эффективнее убрал мусор, насыпьте на ковер небольшое количество соды – она уберет влагу и разрыхлит ворсинки. Этот лайфхак действителен и для других комнат, где есть ковер.

Чистота в санузле

Гости, скорее всего, увидят ваш санузел: зайдут поправить макияж или помыть руки. Поэтому позаботьтесь и об этом месте.

Повесьте чистые полотенца . Даже если вы долгое время не убирались в ванной, чистые полотенца создадут эффект чистоплотности. Позаботьтесь о полотенце для гостей.

. Даже если вы долгое время не убирались в ванной, чистые полотенца создадут эффект чистоплотности. Позаботьтесь о полотенце для гостей. Протрите унитаз . Чтобы быстрее справиться с уборкой, воспользуйтесь влажными антибактериальными салфетками.

. Чтобы быстрее справиться с уборкой, воспользуйтесь влажными антибактериальными салфетками. Вытрите зеркало . В зеркало заглянут в любом случае, поэтому важно, чтобы оно было без пятен. Салфетка из микрофибры справится с этой задачей лучше всего.

. В зеркало заглянут в любом случае, поэтому важно, чтобы оно было без пятен. Салфетка из микрофибры справится с этой задачей лучше всего. Аромат сделает свое. Аэрозоль будет обладать искусственным и не слишком приятным запахом, если много его распылить. Нанесите несколько капель на ватный диск и оставьте в ванной.



Чистота в доме / Фото Unsplash

Уютная и аккуратная кухня

Если планируете принять гостей на кухне, позаботьтесь о чистоте там. Прежде всего подметите пол, не забывая о пространстве под столом.

Чистая посуда . Если времени осталось мало – положите грязную посуду в раковину или посудомойку.

. Если времени осталось мало – положите грязную посуду в раковину или посудомойку. Обратите внимание на пространство . Кухня будет более чистой, аккуратной и просторной, если на столешницах и столе не будет лишней посуды, принадлежностей или полотенец.

. Кухня будет более чистой, аккуратной и просторной, если на столешницах и столе не будет лишней посуды, принадлежностей или полотенец. Аккуратная плита. Очевидно, близкие не будут инспектировать кухню, но большие пятна будут бросаться в глаза. Поэтому плиту следует протереть.

Чтобы гостиная выглядела аккуратно

Скорее всего, гости приедут в главную комнату. Поэтому там следует обратить внимание на:

стеклянные поверхности и зеркала,

пол (подметите или пропилососьте),

лишние вещи, которые можно спрятать у тумбы или шкафа.

Спальные комнаты – на всякий случай

После уборки проветрите комнаты, чтобы в комнату вошел свежий воздух.

Гости вряд ли будут заглядывать в жилые комнаты, но в случае, если время осталось: застелите кровати, позаботьтесь об одежде и уложите в местах, где стоит много вещей (рабочий стол, кресла, тумбочки).