5 красивых украинских фамилий для девушек: смотрите, есть ли в списке ваша

В Украине есть множество красивых фамилий, которые можно услышать даже в кругу знакомых и друзей. Некоторые являются более популярными, а другие встречаются довольно редко.

Многие украинские фамилии появились еще в давние времена, в том числе и в период казачества. О некоторых родовых именах сегодня расскажет LifeStyle 24.

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Список красивых украинских фамилий

Денисенко

Фамилия Денисенко входит в список самых популярных в Украине. Она, в частности, занимает 100 место и имеет 19550 носителей. Чаще всего встречается в Киеве (1716 владельцев), Днепре (770 владельцев) и Харькове (691 владелец).

Бородина

Фамилию Бородина некоторые люди могут знать благодаря соучредительнице бьюти-пространства G.Bar Валерии Бородиной. В Украине она принадлежит принадлежит 4614 людям, а самая распространенная в Киеве (257), Донецке (244) и Харькове (234).

Фамилии для девушек / Фото Canva

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Коломиец

Фамилия Коломиец – 58 в списке самых популярных. Интересно, что ее можно найти в казацких реестрах за 1756 год. В целом этим родовым именем владеют 25164 украинцев. В Киеве их 2680, в Харькове – 725, а в Виннице – 450.

Войцеховская

Фамилию Войцеховская можно услышать в Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Киеве записан 121 человек, в Житомире – 45, а в Смотриче – 27, всего есть 1230 носителей.

Тарасенко

Фамилия Тарасенко насчитывает 23817 владельцев и расположилась на 69 месте среди самых распространенных. Больше всего людей с таким родовым именем проживает в Киеве – 1801, Харькове – 981 и Днепре – 583, менее популярно на западе Украины.