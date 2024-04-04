На самом деле таких фамилий есть немало. Например, Шевчук, Савченко, Пономаренко, Кузьменко, Юрченко, Костенко, Приходько и Коломиец. А какие родовые имена попали в топ-10, узнавайте в материале.

Вау Эти 46 украинских фамилий указывают на то, что род возглавляла женщина

Самые распространенные фамилии в Украине

Мельник – 107878 носителей, больше всего проживает в Киеве, Виннице и Львове.

– 107878 носителей, больше всего проживает в Киеве, Виннице и Львове. Шевченко – 106340 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

– 106340 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре. Коваленко – 88632 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

– 88632 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре. Бондаренко – 88133 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

– 88133 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре. Бойко – 83195 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

– 83195 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре. Ткаченко – 82270 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

– 82270 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре. Кравченко – 75456 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

– 75456 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре. Ковальчук – 70410 носителей, больше всего проживает в Киеве, Житомире и Ровно.

– 70410 носителей, больше всего проживает в Киеве, Житомире и Ровно. Коваль – 62232 носителей, больше всего проживает в Киеве, Львове и Харькове.

– 62232 носителей, больше всего проживает в Киеве, Львове и Харькове. Олейник – 59375 носителей, больше всего проживает в Киеве, Харькове и Днепре.

Отметим, что эти фамилии появились еще во времена казачества, а сейчас их можно найти в разных регионах Украины. Кроме того, большинство происходит от названий профессий: мельник, сапожник, кузнец, бондарь, ткач, портной, маслодел. Поэтому так люди также узнают, чем занимались их предки.

Владельцами некоторых родовых имен из списка являются известные люди: украинский поэт и художник Тарас Григорьевич Шевченко, украинский государственный деятель Андрей Мельник и украинский певец Вадим Олейник.