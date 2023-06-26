Розы будут стоять свежими несколько недель: простой лайфхак

Когда нам подарили букет, конечно хочется, чтобы он простоял как можно дольше. И это вполне реально, если знать некоторые правила.

Дольше всего сохраняются те розы, которые имеют более слабый аромат. Ибо вся сила пахучих цветов идет на содержание этого запаха. Существуют еще некоторые секреты, чтобы розы стояли продолжительное время.

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Правила хранения роз

Для начала удалите листья и колючки, расположенные на уровне воды. Так цветы не будут гнить. Далее важно правильно подрезать розы. Для этого каждый стебель следует надрезать наискось под проточной водой, чтобы туда не попал воздух.

Не кладите в вазу неподрезанные цветы, потому что их стебли будут упираться в дно емкости и не смогут поглощать воду.

Чтобы розы долго стояли, их нужно срезать под углом 2-3 сантиметра острым ножом и поставить в вазу. Она должна соответствовать высоте цветов, чтобы они туда не тонули: погружение должно быть на 2/3 вазы.



Срезаем розы / Фото Good House

Нет необходимости класть розы под проточную воду, поскольку там много растворенного кислорода. Лучшее погрузить цветы в прокипяченную воду с температурой +12–15. Здесь важно время года. Конечно, летом вода должна быть прохладной, а зимой – теплой, +23-25.

с температурой +12–15. Здесь важно время года. Конечно, летом вода должна быть прохладной, а зимой – теплой, +23-25. Разрешается использовать народные средства, чтобы продлить сроки хранения роз. К примеру, возьмите 1 столовую ложку уксуса и 25 граммов сахара на 1 литр воды. Туда советуют добавить вещества, убивающие бактерии – аспирин, водку.



Уксус / Фото Agro-Ukraine

Конечно, оптимальным вариантом для роз является талая снеговая, дождевая или дистиллированная вода. Ее нужно менять 1 раз в 3 дня. Если это делать каждый день – цветы будут стоять еще дольше. Каждый день вазу нужно мыть, а стебли – подрезать.

Розам нравится, когда их опрыскивают несколько раз в день с распылителем. При этом следите, чтобы вода не попадала в центр бутонов, а только на лепестки. Во время вырывайте засохшие листья и лепестки, потому что они отравляют воду и развивают гниение.