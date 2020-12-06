Известная исполнительница София Ротару выступила на "Песне года" в Москве. Концерт состоялся 5 декабря. Певица исполнила знаменитую украинскую песню "Червона рута".

73-летняя народная артистка СССР София Ротару 5 декабря 2020 года выступила в России на съемках "Песни года". Об этом звезда сама сообщила в своем инстаграме, поделившись фото и видео в Instagram-Stories.

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Из-за пандемии коронавируса певица долгое время не проводила концертов, но согласилась приехать в Москву на "Песню года". Вероятно, что ее пригласил российский композитор Игорь Крутой. Но в соответствии с мерами безопасности, все артисты должны были пройти тест на коронавирус.

На концерте София Ротару появилась в двух образах. Для первого она надела красное платье с рюшами, в котором исполнила известную украинскую песню "Червона рута". Для другого образа певица примерила черные широкие брюки и блузку с золотистой бахромой. Поклонники встречали Ротару аплодисментами и присылали ей свои комплименты и пожелания в соцсетях.



София Ротару на концерте в Москве / Instagram-Stories / @sofiarotaru.official



София Ротару на концерте в Москве / Instagram-Stories / @sofiarotaru.official

В концерте "Песня года" приняли участие большое количество скандальных исполнителей и российских гастролеров. Среди них Ани Лорак, Таисия Повалий. Фото с Софией Ротару поделился Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что впервые за долгое время София Ротару приезжала в Россию еще год назад. Тогда она также выступала на "Песне года", но попала под шквал критики.