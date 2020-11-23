Скандальная исполнительница MARUV (Анна Корсун) стала одной из судей российского талант-шоу "Суперстар! Возвращение", которое было популярно в 2000-х годах в России. В составе жюри также будут Сергей Соседов, певица Лариса Долина и продюсер Виктор Дробыш.

Об участии в шоу на российском телеканале "НТВ" 28-летняя MARUV сообщила на своей инстаграм-странице.

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"Жюри в новом телешоу", – лаконично написала певица и добавила несколько фото со съемочного процесса.

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На снимках певица одета в, как всегда, эпатажный образ: яркий красный костюм из латекса с металлическими кольцами, в перчатках и красных очках. Первый выпуск проекта "Суперстар! Возвращение" состоялся 22 ноября.

Поклонники в комментариях к записи отреагировали на новость в основном положительно: "Лучший член жюри", "Обожаю, очень жду", "MARUV и ее балет украсят это шоу!", "Лучшая", "Красавица". Впрочем, некоторые все же иронично прокомментировали сообщение, отсылаясь на политический подтекст: "Не вижу среди судей Джаламу и Притулу", "Объявляю массовый срач в комментариях официально открытым!", "Запроданка, что тут скажешь" и другие.

Стоит добавить, что артистка MARUV на протяжении последних нескольких лет часто фигурировала в политических скандалах и продолжала гастролировать и давать интервью в России.

В частности, в российском шоу приняла участие еще одна, другая украинская знаменитость – Лолита, которая последние годы живет и работает в России. На музыкальном проекте она стала соведущей.