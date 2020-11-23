19 ноября певица Надя Дорофеева под псевдонимом DOROFEEVA выпустила клип на первую сольную песню Gorit. Ролик в сети быстро раскритиковали и назвали "танцами на костях Небесной Сотни", ведь она исполнила зажигательные движения на улице Институтской, где происходили трагические события 2013-2014 годов. Теперь артистка удалила скандальное сообщение, на что обратил внимание активист Сергей Стерненко

Надя Дорофеева презентовала клип накануне годовщины Майдана. По большей части, это и стало причиной скандала, который возник вокруг ролика. Пользователи сети активно комментировали сообщение исполнительницы на личной странице в инстаграме, где она показала фрагмент с аллеи Героев Небесной Сотни. Теперь артистка удалила публикацию. Об этом Сергей Стерненко написал в своем фейсбуке.

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Ранее активист распространил публикацию, где отметил, что "любительница гастролировать в Российской Федерации и петь на свадьбе пасынка Медведчука" потанцевала в своем новом клипе как раз на том месте, где 7 лет назад расстреляли Небесную Сотню. Стерненко отметил, что это не похоже на случайность, а является целенаправленным осквернением памяти накануне годовщины Майдана.

Дорофеева удалила скандальное сообщение

Артистка получила огромное количество негативных комментариев, после чего удалила скандальный ролик. Однако и это не осталось без внимания.

"Певица Надя Дорофеева, которая в последнем клипе трясла ягодицами на месте, где убивали Небесную Сотню, удалила сообщение из инстаграма с этой сценой. Под этими публикациями сотни украинцев писали комментарии со своим возмущением, а Оля Полякова, Джамала и российские звезды приветствовали Дорофееву. Думаю, Наде стоит напомнить, что мы все помним. И примитивное удаление сообщений – не выход. В США Бейонсе после того, как покрутила задом на фоне кадров с крушением шаттла "Челенджер", получила шквал критики. И потом извинилась и сменила клип. Дорофеева же молчит, как будто ничего и не произошло", – написал в фейсбуке Сергей Стерненко.

Он призвал спросить артистку, почему она так поступила, заметив, что комментарии к публикации у нее открыты. Сергей оставил ссылку на инстаграм-страницу Дорофеевой и подчеркнул, если комментариев будет много, она не сможет не отреагировать.