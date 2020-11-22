Танцы на костях Небесной Сотни: в сети раскритиковали новый клип Дорофеевой
19 ноября экс-учасница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева под псевдонимом DOROFEEVA презентовала первую сольную песню Gorit и клип на нее. Однако в сети ролик быстро раскритиковали за съемки на пешеходном мосту на улице Институтской.
Премьера клипа артистки состоялась накануне седьмой годовщины Революции Достоинства на ее официальном ютуб-канале. Дорофеева сняла ролик на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. Пользователи сети увидели в таком видео неуважение к погибшим на Майдане.
К теме Надя Дорофеева презентовала первую сольную песню и клип: горячее видео
На личной странице в инстаграме певица опубликовала часть клипа, где танцует на фоне баннера со своим псевдонимом. Полотно растянули на пешеходном мосту на улице Институтской. Именно там в 2013-2014 годах происходили трагические события, именно там положили свои жизни Герои Небесной Сотни. Традиционно на этом мосту вывешивают плакаты с именами погибших и репрессированных украинцев, однако на видео их не видно.
Реакция соцсетей на клип Дорофеевой
За два дня короткий ролик просмотрели более миллиона раз. Коллеги Нади Дорофеевой поздравили ее с дебютным треком, однако клип вызвал негативные эмоции у многих подписчиков Дорофеевой. Съемки этого клипа на Институтской люди назвали "танцами на костях Небесной Сотни накануне годовщины Майдана".
В комментариях слова поздравления оставили Джамала, Даша Астафьева, Jerry Heil, Оля Полякова, Женя Кот и другие звезды укаинского шоу-бизнеса.
Коллеги Нади Дорофеевой поздравили ее с первым сольным треком / скриншот / Іnstagram / @nadyadorofeeva
Другие пользователи Сети также активно комментируют сообщение и не скрывают своего недовольства. Они отмечают, что это неуважение к тем людям, которые погибли 7 лет назад на Майдане.
- Танцы на костях расстрелянных в 2014 году.
- На Аллее Небесной Сотни…
- Циничная ватница. Лучшего места накануне годовщины Майдана не было в Киеве?
- Танцы на костях Небесной Сотни накануне годовщины Майдана. Браво, слышу звук пробитого дна. Жаль, что такие люди еще есть в нашей стране.
- Лучшей локации для клипа в Киеве, чем Институтская, где Небесную Сотню убили, нет?! Дно полное...
- Насколько надо быть циничной, чтобы выпускать такое за день до годовщины Революции Достоинства?
Реакция соцсетей на новый клип Дорофеевой / скриншот / Іnstagram / @nadyadorofeeva
Реакция соцсетей на новый клип Дорофеевой / скриншот / Іnstagram / @nadyadorofeeva
Сейчас сама артистка никоим образом не отреагировала на такие комментарии.
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