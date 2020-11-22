19 ноября экс-учасница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева под псевдонимом DOROFEEVA презентовала первую сольную песню Gorit и клип на нее. Однако в сети ролик быстро раскритиковали за съемки на пешеходном мосту на улице Институтской.

Премьера клипа артистки состоялась накануне седьмой годовщины Революции Достоинства на ее официальном ютуб-канале. Дорофеева сняла ролик на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни. Пользователи сети увидели в таком видео неуважение к погибшим на Майдане.

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На личной странице в инстаграме певица опубликовала часть клипа, где танцует на фоне баннера со своим псевдонимом. Полотно растянули на пешеходном мосту на улице Институтской. Именно там в 2013-2014 годах происходили трагические события, именно там положили свои жизни Герои Небесной Сотни. Традиционно на этом мосту вывешивают плакаты с именами погибших и репрессированных украинцев, однако на видео их не видно.

Реакция соцсетей на клип Дорофеевой

За два дня короткий ролик просмотрели более миллиона раз. Коллеги Нади Дорофеевой поздравили ее с дебютным треком, однако клип вызвал негативные эмоции у многих подписчиков Дорофеевой. Съемки этого клипа на Институтской люди назвали "танцами на костях Небесной Сотни накануне годовщины Майдана".