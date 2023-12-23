Подборка трогательных поздравлений со Сочельником в прозе и стихах
Уже завтра, 24 декабря, украинцы соберутся за большим семейным столом, чтобы отпраздновать Сочельник. Ведь в этом году большинство людей отмечают этот праздник по новому церковному календарю.
Традиционно хозяева дома накрывают стол, на который ставят 12 постных блюд: кутью, вареники, голубцы, узвар, грибы, пончики, рыбу и другие. Они символизируют 12 апостолов Иисуса Христа.
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Сочельнику предшествует сорокадневный Рождественский пост, который также называют Филипповкой. В этот период люди очищаются духовно и телесно, поэтому отказываются от еды животного происхождения. По традиции, в Сочельник ничего нельзя есть, пока на небе не появится первая звезда. Тогда и приступают к трапезе.
Перед Святым ужином хозяин дома заносит в дом Дидуха, считающегося символом украинского Рождества. Говорят, что он приносит семейное согласие. Также мужчина первым садится за праздничный стол, зажигает свечу и пробует кутью. Кроме того, в этот день принято вспоминать умерших, а после ужина – идти колядовать.
По случаю светлого праздника, который состоится завтра, 24 Канал публикует подборку искренних поздравлений в прозе и стихах. Отправьте их самым родным людям!
Поздравления со Сочельником в прозе
Пусть на Сочельник ваша семья соберется вместе за столом, а дом наполнится особенно теплой атмосферой любви и радости! Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, веры и надежды, силы духа и чистоты души! Со Сочельником!
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В Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил великую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, изобилия и веры, красоты души и взаимной любви!
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Пусть Сочельник с появлением первой звезды принесет с собой светлый и волшебный дух праздника! Желаем вам любви, мира и добра, и чтобы в вашей жизни не было места печали. Поздравляем с праздником!
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Ночь в канун Рождества – это победа светлых сил над злом. Желаем вам добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу отзывчивости, терпения и сострадания ко всем окружающим вас людям.
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Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и ценным вещам.
Поздравления со Сочельником в стихах
Хай здоров’я з вами буде,
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели Різдвяні свята!
***
Під обрусом - сіно,
На обрусі - свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
***
Вечеря йде до нас свята,
Дзвінко лине коляда,
З неба нам зоря звіщає:
Радійте! Святкуйте —
Христос ся рождає!
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
У вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Святвечір дарує родинне тепло,
Бажаю, щоб завжди у вас це було:
Оселя, в якій владарює любов,
Здоров’я, що значно дорожче обнов,
Близькі щирі друзі, успішна робота,
Добробут і злагода, ласка й турбота…