Вкусной кутьи: трогательные поздравления в картинках со Сочельником
Сегодня украинские семьи соберутся за большим столом, чтобы отпраздновать Сочельник. Хозяева дома уже завершают последние приготовления, а малыши ждут момента, когда смогут попробовать вкусную кутью.
В Сочельник Редакция 24 Канала хочет пожелать всем украинцам мирного неба и победы. Несмотря на войну, объявленную Россией против Украины, помните, что добро всегда побеждает зло. Сохраняйте свет и тепло в своих сердцах. С праздником, Украина!
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В этот Сочельник мы подготовили подборку картинок-поздравлений, которые вы можете отправить родным, друзьям и знакомым. Пожелайте им любви, покоя и мира в этот светлый вечер.
Поздравления со Сочельником в картинках