Какой большой церковный праздник 26 декабря по новоюлианскому календарю: традиции и запреты
На другой день после Рождества христиане отмечают еще один большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Именно сегодня чтят память Девы Марии, родившей Иисуса Христа.
26 декабря также вспоминают о царе Давиде, предке Господа; святом Иосифе, муже Девы Марии; святом Иакова, сыне Иосифа от первого брака, отмечает 24 Канал.
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Собор Пресвятой Богородицы
В этот праздник люди вспоминают о событиях, случившихся на следующий день после рождения Иисуса Христа. Дело в том, что Деве Марии и святому Иосифу сказали о том, что царь Ирод хочет убить Господа, а также других маленьких детей, живущих в Вифлееме. Вместе со святым Иаковом они отправились в Египет, где находились до самой смерти Ирода.
Традиции этого дня
В этот день люди обязательно идут в церковь, молятся к святой Богородице и благодарят ее за рождение Иисуса Христа. Женщины просят у Девы Марии счастья, здоровья и семейного согласия, а беременные – легких родов.
Наши предки дали еще одно название Собору Пресвятой Богородицы – "Бабьи каши". По традиции женщины в этот день должны сварить кашу и угостить ею гостей, беременных и повитух. Интересно, что беременным и их мужчинам сегодня запрещено работать. Считается, что тогда ребенок родится здоровым.
Что нельзя делать
- Запрещено заниматься домашней работой: шить, стирать, убирать.
- Беременным и их мужчинам лучше не работать, если не хотите, чтобы ребенок родился с болезнью.
- Не стоит покупать и плести веревки, иначе в дом придет беда.
- Запрещено варить и пить кисель, потому что в семье кто-нибудь умрет.
- Нельзя выносить из дома старые и сломанные вещи.
Народные приметы
- Если выпадет мокрый снег, со временем придет потепление.
- Если будет сильная вьюга, то ждите холодного лета.
- Если вороны будут громко каркать, то скоро будет снегопад.
- Если чирикают синички, то вечером ударит суровый мороз.
- Если утро будет теплым и солнечным, то в следующем году будет обильный урожай.
- Если из печи пойдет белое пламя, то вскоре ждите потепление.