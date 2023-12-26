Какой большой церковный праздник 26 декабря по новоюлианскому календарю: традиции и запреты

На другой день после Рождества христиане отмечают еще один большой праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Именно сегодня чтят память Девы Марии, родившей Иисуса Христа.

26 декабря также вспоминают о царе Давиде, предке Господа; святом Иосифе, муже Девы Марии; святом Иакова, сыне Иосифа от первого брака, отмечает 24 Канал.

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Собор Пресвятой Богородицы

В этот праздник люди вспоминают о событиях, случившихся на следующий день после рождения Иисуса Христа. Дело в том, что Деве Марии и святому Иосифу сказали о том, что царь Ирод хочет убить Господа, а также других маленьких детей, живущих в Вифлееме. Вместе со святым Иаковом они отправились в Египет, где находились до самой смерти Ирода.

Традиции этого дня

В этот день люди обязательно идут в церковь, молятся к святой Богородице и благодарят ее за рождение Иисуса Христа. Женщины просят у Девы Марии счастья, здоровья и семейного согласия, а беременные – легких родов.

Наши предки дали еще одно название Собору Пресвятой Богородицы – "Бабьи каши". По традиции женщины в этот день должны сварить кашу и угостить ею гостей, беременных и повитух. Интересно, что беременным и их мужчинам сегодня запрещено работать. Считается, что тогда ребенок родится здоровым.

Что нельзя делать

Запрещено заниматься домашней работой: шить, стирать, убирать.

Беременным и их мужчинам лучше не работать, если не хотите, чтобы ребенок родился с болезнью.

Не стоит покупать и плести веревки, иначе в дом придет беда.

Запрещено варить и пить кисель, потому что в семье кто-нибудь умрет.

Нельзя выносить из дома старые и сломанные вещи.

Народные приметы