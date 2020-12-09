Украинская актриса театра и блогер Снежана Бабкина 2 месяца не имела доступа к своей инстаграм-странице, поскольку она стала жертвой мошенников. Несмотря на шантаж со стороны вора, вернуть страницу помогали ей люди со всего мира. Однако одна вещь, по ее мнению, помогла больше всего.

По словам женщины, на возвращение инстаграм-профиля повлияла медитация, которую она повторяла 8 дней и на 9-й произошло чудо. С ней вышла на связь женщина, вернувшая ей страницу в течение часа. Бабкина убеждена, что изначально это был личный эксперимент из-за безнадежности, однако он оказался успешным.

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"Многие могут с иронией отнестись к данному посту, но это абсолютная правда! Я вернула инстаграм благодаря медитации! Начну с начала. В день кражи страницы пришло очень много сообщений от людей, которые вызвались помочь. Из разных уголков мира! Лучшие хакеры Харькова, Киева, Казахстана, Минска, Москвы, Питера, Мюнхена, Нью-Йорка взялись за это нелегкое дело. Более 15 компаний пробовали всевозможные варианты. Официальные и неофициальные. Постепенно все откалывались, поскольку ничего не получалось. Прошло почти 2 месяца. Честно признаюсь, я практически потеряла надежду", – поделилась Снежана.

Жена музыканта Сергея Бабкина, со страницы которого она часто общалась с фанатами, уже начала продумывать план создания новой страницы в начале 2021 года, но остатки своей надежды она решила направить на эксперимент в виде медитации.

Мне открыли доступ к моей странице, выбросив оттуда вора. Я быстро сменила пароли и все! Когда я спросила у женщины: "Как я могу вас отблагодарить?", она сказала: "Я очень рада! Берегите теперь ее". Эта прекрасная волшебница исполнила мое желание совершенно странным образом! Знаете как в фильмах? Свершилось чудо и дальше … "Ты меня не видел! Ты меня не знаешь! Забудь". Вот так и получилось! А закончу я словами из сказок: "Хотите верьте, хотите нет",

– лаконично подытожила актриса.

Фанаты в восторге, что их любимица вернулась в сеть и снова будете радовать их своими советами об уходе за детьми, отношениях и внутренней энергии. Напомним, что профиль Снежаны вор украл в октябре, после чего удалил несколько сообщений, отписался от всех подписчиков и даже от имени женщины опубликовал несколько статей.