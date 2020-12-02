Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает демонстрировать роскошные образы для съемок "Светской жизни". Звезда позировала в шелковом мини-платье и похвасталась безупречной фигурой.

Ведущая популярного шоу "Светская жизнь" Катя Осадчая каждый раз покоряет образами сеть каждый новый день съемок. Новую фотографию украинская звезда опубликовала на личной инстаграм-странице.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая позировала в одном из роскошных отелей Киева. Она выбрала белое шелковое мини-платье с объемными и длинными рукавами и складками по всей длине. Блестки на поясе подчеркивали тонкую талию Кати Осадчей, а короткая длина наряда позволила продемонстрировать длинные и стройные ноги звезды.

Катя Осадчая соединила платье с серебристыми туфлями на каблуке с острым носом. Роскошный образ дополняла белая шляпка, которая является неотъемлемой частью look телеведущей.

Звезда уложила волосы в низкий аккуратный пучок. Она сделала и красивый макияж: накрасила глаза коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой. Поскольку пандемия не отступает, на светских мероприятиях Катя Осадчая появляется в маске. На этот раз она выбрала белую маску в черные горошки.

Когда маску снимаешь только для фото... Теперь нашему стилисту нужно собрать образ не только со шляпкой, но и с маской, такие времена,

– написала Катя Осадчая под фото.

Для просмотра фото листайте справа: