Как уберечь волосы от сезонного выпадения: действенные советы
Каждая девушка мечтает о роскошных и густых волосах, которые будут сиять и не выпадать. Однако многие женщины и мужчины встречаются с проблемой выпадения волос. Особенно это обостряется осенью и зимой.
Обычно наибольшее выпадение волос можно заметить в межсезонный период, когда в организме происходят определенные систематические изменения и часто связано с переменой погодных условий. Рассказываем о причинах потери волос и делимся советами, как обезопасить волосы от сезонного выпадения, пишет 24 канал.
Читайте также Отключили свет: чем можно заняться, пока нет электричества
Причины сезонного выпадения волос
Существует мнение, что сезонное выпадение волос связано с перестройкой организма в новое время года. Волосы чувствуют погодные изменения и потому часто выпадают.
Также причинами выпадения волос могут быть:
- гормональные расстройства;
- разные хронические заболевания;
- нервное истощение и стресс;
- неправильное питание и нехватка необходимых микроэлементов в организме;
- строгие диеты;
- климатические факторы и резкое изменение погоды;
- нехватка витаминов в организме;
- возраст человека;
- неправильный уход за кожей головы и волос;
- прием лекарственных средств.
Причины выпадения волос.
Способы борьбы с сезонным выпадением волос
Сезонное выпадение волос – это не повод для паники, поскольку этот процесс ограничен во времени. Такое выпадение волос может занять от нескольких недель до 2 месяцев.
Осень и зима – это одни из самых стрессовых периодов для волос женщин. А все потому, что на холоде кровеносные сосуды сужаются, а к луковицам перестают поступать в полной мере все необходимые вещества. Поэтому волосы могут быть тонкими, выпадать и медленно расти.
Что же тогда делать, чтобы обезопасить свои волосы от сезонного выпадения?
- Носить шапки, прятать длину волос под верхнюю одежду или шарфы.
- Качественно ухаживать за кожей головы в соответствии со своим типом волос.
- Использовать питательные маски и бальзамы.
- Не мыть голову слишком горячей или слишком холодной водой.
- Надо сушить волосы тёплым, а не горячим потоком воздуха фена. Важно помнить, что в холодную погоду ни в коем случае нельзя выходить на улицу сразу после того, как вы засушили волосы феном. Теплый воздух фена расширяет сосуды на коже головы, а вы выходите на улицу, то они резко сужаются. Из-за этого волосы не насыщаются кровью, выпадают и медленно растут.
- Также не стоит истощать волосы постоянной "глажкой" и горячей укладкой.
Сезонное выпадение волос – что делать / Фото Canva
- Не расчесывайте мокрые волосы, это их сильно повреждает. Однако бывает, что йолы слишком сложно расчесать сухим, то используйте перед сушкой феном специальные кондиционеры.
- Можно использовать витаминные комплексы для волос с биотином, железом, цинком, которые в межсезонье помогут укрепить волосы, улучшить циркуляцию крови на коже головы и наладить кровообращение, что чрезвычайно важно для хорошего роста волос.
- Важно придерживаться рационального питания. Еда должна быть богата белковой пищей и омега-кислотой. Следует употреблять яйца, авокадо, льняное масло, жирную рыбу, семена, орехи, очень полезным для волос является осенний продукт – тыква.
- Очень важно заботиться о своем психоэмоциональном состоянии и достаточном сне.