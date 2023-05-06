Как сервировать стол на день рождения: 10 интересных идей, которые можно повторить дома

6 мая 2023, 15:32
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День рождения – любимый праздник многих людей. Когда мы зовем гостей домой, то хочется, чтобы все было хорошо. Для этого нужно правильно сервировать стол.

День рождения доставляет много радости и положительных эмоций. Преимущественно в этот день зовут домой гостей и хочется, чтобы все остались довольны. Для этого нужно хорошо подготовиться. 24 канал собрал самые интересные идеи в фото, как сервировать стол.

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Идеи сервировки столов в фото


Рустикальный стиль / Фото Remontu


Рустикальный стиль / Фото Remontu


С цветочным мотивом / Фото Remontu


В весеннем стиле / Фото Remontu


В осеннем стиле / Фото Remontu


Декор своими руками / Фото Remontu


В мексиканском стиле / Фото Remontu


В стиле итальянской мафии / Фото Remontu


В бело-розовом стиле / Фото Remontu


Со свечами / Фото Handmadebase

Автор: Вікторія Козар