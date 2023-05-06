Как сервировать стол на день рождения: 10 интересных идей, которые можно повторить дома

День рождения – любимый праздник многих людей. Когда мы зовем гостей домой, то хочется, чтобы все было хорошо. Для этого нужно правильно сервировать стол.

День рождения доставляет много радости и положительных эмоций. Преимущественно в этот день зовут домой гостей и хочется, чтобы все остались довольны. Для этого нужно хорошо подготовиться. 24 канал собрал самые интересные идеи в фото, как сервировать стол.

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Идеи сервировки столов в фото



Рустикальный стиль / Фото Remontu



Рустикальный стиль / Фото Remontu



С цветочным мотивом / Фото Remontu



В весеннем стиле / Фото Remontu



В осеннем стиле / Фото Remontu



Декор своими руками / Фото Remontu



В мексиканском стиле / Фото Remontu



В стиле итальянской мафии / Фото Remontu



В бело-розовом стиле / Фото Remontu



Со свечами / Фото Handmadebase