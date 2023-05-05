5 мая мужчины и юноши с именем Лука празднуют именины, пишет 24 Канал. Обладатели этого имени – серьезные и строгие. В то же время, их характер помогает им добиться успехов.
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Поздравления с Днем ангела Луки в стихах
Рано утром, до восхода солнца
Ангел стучал в окошко
И сказал мне новость,
Что у Луки именины!
Желаю тебе: тихих звездных ночей,
Голубых, карих или серых глаз,
И счастья безграничного, счастья человеческого,
В жизни любить кого-нибудь, только одного!
***
Лука – ты у нас боец,
И в работе молодец!
Любят все тебя девушки,
Липнут все, словно ты мята,
Ты у нас горд, не сдаешься,
На любовь не поддаешься!
Пусть всегда тебе везет,
И в жизни все будет!
***
В день Ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье
И пусть тебя хранит Бог!
***
У Луки ныне праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело
Пусть в день твоего святого,
Ангел сил прибавит ко всему,
Чтобы жизнь не была серой,
Пусть придаст воодушевления и веры,
Побед на каждом шагу,
Достигать без колебания,
С днем ангела Луки,
Прими привет!
День ангела Луки / Фото из пинтереста
Поздравления с Днем ангела Луки в прозе
Поздравляю с именинами Луки! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, приветливо и уютно, а каждый новый день доставлял только приятные сюрпризы и впечатления.
***
Лука! Оставайся всегда таким же простым, творческим и привлекательным, уверенно двигайся к своей цели, и пусть никакие недоразумения не останавливают тебя на пути к успеху. С Днем ангела!
***
Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.