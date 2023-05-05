5 мая мужчины и юноши с именем Лука празднуют именины, пишет 24 Канал. Обладатели этого имени – серьезные и строгие. В то же время, их характер помогает им добиться успехов.

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Поздравления с Днем ангела Луки в стихах

Рано утром, до восхода солнца

Ангел стучал в окошко

И сказал мне новость,

Что у Луки именины!



Желаю тебе: тихих звездных ночей,

Голубых, карих или серых глаз,

И счастья безграничного, счастья человеческого,

В жизни любить кого-нибудь, только одного!

***

Лука – ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, словно ты мята,

Ты у нас горд, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни все будет!

***

В день Ангела желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье

И пусть тебя хранит Бог!

***

У Луки ныне праздник,

Друзей прибыло многое.

Цветы есть и подарки,

И объятия, и поцелуи.

Но главное в том,

Чтобы и дальше этому дому

Улыбалась Судьба искренне,

Чтобы жили Надежда и Вера,

И Любовь, расправил крылья,

Каждое сердце здесь согрело



Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Луки,

Прими привет!



День ангела Луки / Фото из пинтереста

Поздравления с Днем ангела Луки в прозе

Поздравляю с именинами Луки! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, приветливо и уютно, а каждый новый день доставлял только приятные сюрпризы и впечатления.

***

Лука! Оставайся всегда таким же простым, творческим и привлекательным, уверенно двигайся к своей цели, и пусть никакие недоразумения не останавливают тебя на пути к успеху. С Днем ангела!

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.