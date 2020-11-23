В сети презентовали 1 сезон сериала "Игра теней" (Shadowplay). Проект уже просмотрели миллионы киноманов, ведь здесь историю о завершении Второй мировой войны подали совсем с другого угла. Сюжет сериала, актеры и интересные детали сериала "Игра теней" – узнавайте в материале.

Сюжет сериала "Игра теней"

События, охватившие Берлин в 1946 году, мастерски обрисованы в сериале "Игра теней", сообщает 24 канал. Но если до этого во всех проектах о Второй мировой войне разгром Третьего Рейха показывали как героизм, то в этой ленте решили не скрывать жуткие преступления, охватившие Германию.

Смотрите также Сериалы о шпионах, от которых невозможно оторваться

В центре событий оказывается полицейский Макс Маклафлин, который после окончания войны приезжает в Берлин, чтобы помочь там открыть полицейское отделение. Он хорошо знает систему правопорядка в США, а потому все знания должен применить на практике в Берлине. Однако визит Макса Маклафлина не является случайностью: мужчина намерен найти своего брата Морица, который пропал без вести во время войны и, по последним данным, стал мстителем и охотится на немецких военных, которые бегут от правосудия. Также американец должен поймать немецкого Аль Капоне – Вернера Гладова, который разжигает преступность в Германии.

Благодаря этой истории сериал сперва кажется детективом. Но это режиссерский ход авторов проекта, которые хотели показать жажду мести человека в динамичном триллере.

Сериал "Игра теней" / Фото The Hollywood Reporter

Особую ненависть в сериале имеют евреи, которые больше всего пострадали во времена Второй мировой войны. Поэтому после ее завершения они не бегут из страны, а остаются в Берлине, жаждая мести за уничтожение своего народа.

Рекомендуем Интересные мини-сериалы, которые можно посмотреть за день

Интересно, что зрители будут понимать мотивы каждого из персонажей и не будут осуждать за даже ужасные их действия. В то же время многие персонажи будут вызывать сочувствие, в частности, немцы, которые будут виновны в преступлениях Гитлера только за свою национальную принадлежность. Но и они, оказавшись под властью 4 государств, будут демонстрировать жестокость, которая шокирует зрителей.

"Игра теней": смотрите трейлер к сериалу

Актеры сериала "Игра теней"

Интерес вызвал и актерский состав "Игры теней". Так, главную роль в ленте сыграл канадский актер Тейлор Китч. Он неоднократно представал в увлекательных экшнах, поэтому его появление в сериале "Игра теней" только добавило популярности проекту.

В ленте также можно увидеть:

Тейлора Китча

Логана Маршалла-Грина

Майкла Холла

Нину Госс

Максимилиана Еренріча

Таппенс Миддлтон

Себастьяна Коха и др.

Главные герои в сериале "Игра теней" / Фото IMDb

Съемки сериала

Сериал "Игра теней" сняли три страны – Канада, Германия и Франция. В то же время создали сценарий и экранизировали его представители шведской киноиндустрии. Поэтому проект был действительно интернациональный и соединил истории многих стран.

Съемки проходили в Праге в 2018 году. После выхода 8 серий авторы "Игры теней" хотели продлить сериал на 2 сезон, однако из-за пандемии коронавируса этот проект заморозили. Вероятно, съемки возобновят, когда эпидемиологическая ситуация в мире стабилизируется, ведь "Игра теней" является одной из перспективных лент, которая на IMDb имеет рейтинг 6,4 из 10.