Если вы ищете для просмотра интересный и напряженный сериал, тогда рекомендуем выбрать шпионскую ленту. Часто здесь сюжет сочетает элементы драмы, триллера и боевика, что увлекает даже опытных любителей кино.

24 канал подобрал непревзойденные сериалы о шпионах, от которых точно вы не сможете оторваться. Поэтому запасайтесь попкорном и выбирайте ленту для идеального вечера.

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"Гамильтон"

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,8

Количество серий – 10

Главный герой – шведский спецагент Карл Гамильтон, который напоминает Джеймса Бонда. Он – привлекательный, сильный и умеет выпутаться из любой ситуации. Поэтому и не удивительно, что именно его привлекли к важной спецоперации, о которой знают только несколько агентов разведки. После попытки терактов Карл находит доказательства, что к делу причастны российские, шведские и американские спецслужбы, поэтому фактически он может стать целью для уничтожения.

"Гамильтон": смотрите трейлер к сериалу

"Призрачная башня"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 8,0

Количество серий – 10

Лента рассказывает о событиях 1990-х годов, когда ФБР и ЦРУ объединились, чтобы противостоять терроризму. Однако в итоге их конкуренция приводит к трагедии 11 сентября и войне в Ираке.

"Призрачная башня": смотрите трейлер к сериалу

"Джек Райан"

Год выхода – 2018 – досі

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 16

Бывший военный устраивается на работу аналитика ЦРУ. Однако вскоре ловкий Джек Райан обнаруживает в документах факты финансирования террористов. Агент меняет офисную работу и становится оперативником, который должен разоблачить злоумышленников и их меценатов.

"Джек Райан": смотрите трейлер к сериалу

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"Тайная власть"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,0

Количество серий – 16

Бывший спецагент Макс Истон переживает смерть сына. Чтобы отомстить его убийцам, шпион возвращается на работу и оказывается в эпицентре необъявленной войны, которую его коллеги ведут для того, чтобы обогатиться от хаоса на Ближнем Востоке. Поэтому Максу нужно будет определиться, на чьей он стороне, и не забыть о своей миссии.

"Тайная власть": смотрите трейлер к сериалу

"Маленькая барабанщица"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,4

Количество серий – 6

В 1970-е годы израильская разведка готовит к запуску масштабную спецоперацию по ликвидации палестинских боевиков. Для этого вербуют привлекательную британскую актрису, которая благодаря своему таланту должна проникнуть во вражеский центр и не погибнуть.

"Маленькая барабанница": смотрите трейлер к сериалу

"Ночной администратор"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 8

Военный Джонатан Пайн после демобилизации устраивается на работу ночным администратором отеля в Каире. После того, как он помогает одной из посетительниц Софи, женщину находят мертвой в номере. К ее смерти причастен бизнесмен Ричард Ропер, однако полиция фальсифицирует все под несчастный случай.

Проходит несколько лет, и Джонатан второй раз встречается с Ропером. Но на этот раз он хочет сделать все, чтобы отомстить за смерть Софи и упечь миллиардера за решетку. Поэтому портье становится шпионом британской разведки и приближается к богачу настолько близко, что предатели в ведомстве делают все, чтобы разоблачить его имя.

"Ночной администратор": смотрите трейлер к сериалу

"Германия 83"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 8

Во время холодной войны Советского Союза и США в Германии разворачиваются настоящие баталии. Офицер Мартин Рох переезжает в западную часть государства и становится очевидцем политических интриг, которые могут перерасти в военное противостояние двух влиятельных стран. Поэтому от решений 24-летнего шпиона будет зависеть, как сложится история.

"Германия 83": смотрите трейлер к сериалу

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"Патриот"

Год выхода – 2015 – 2018

Рейтинг IMDb – 8,3

Количество серий – 18

Один из лучших разведчиков США Джон Тавнер работает под прикрытием в Иране. Его главная задача – саботировать президентские выборы и сделать все, чтобы победу одержал лояльный к США кандидат. Однако все идет не по плану, а потому Тавнеру приходится импровизировать, попадая в опасные ситуации.

"Патриот": смотрите трейлер к сериалу

"Американцы"

Год выхода – 2013 – 2018

Рейтинг IMDb – 8,4

Количество серий – 75

Сериал рассказывает о двух агентах КГБ, которые переезжают в США после инаугурации Рейгана. Пара представляет из себя обычную американскую семью, совсем не примечательную. Однако именно они должны передавать Советскому Союзу информацию о планах Пентагона. Усложнит задачу то, что дом по соседству покупает агент ФБР, который может разоблачить шпионов.

"Американцы": смотрите трейлер к сериалу

"Родина"

Год выхода – 2011 – 2010

Рейтинг IMDb – 8,1

Количество серий – 96

Все события сериала "Родина" начинаются с освобождения из иракского плена морского пехотинца Николаса Броуди. На протяжении 8 лет он был пленником и уже и не мечтал вернуться обратно в США. Но после его увольнения агент ЦРУ Керри Мэтисон подозревает, что на самом деле именно он причастен к террористическим атакам. Она принимается за расследование запутанного дела, устраивая слежку за Броуди.

"Родина": смотрите трейлер к сериалу