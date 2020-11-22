Украинский музыкант Сергей Бабкин часто публикует очаровательные фото со своей женой Снежаной. На этот раз певец поделился новой фотографией и поразмышлял о завершении 2020 года.

Семья музыканта Сергея и его вдохновительницы Снежаны является примером для подражания для многих их поклонников. На своей странице в инстаграме певец часто делится общими фотографиями с прогулок или фотосъемок.

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Новое фото супругов было сделано в заснеженном парке. Сергей позировал в черном худи и делал селфи со смартфона. Снежана тоже предстала в черном наряде: спортивном костюме, кроссовках и стильном длинном пуховике без рукавов.

В подписи к фото музыкант поделился с поклонниками эмоциями от завершения 2020 года. Сергей Бабкин отметил, что ему очень нравится, как 2020-й заканчивается. Ему нравится, что они ведут один инстаграм на двоих со Снежаной.

Мне точно нравится, как заканчивается этот год! Мне нравится утром дышать морозным воздухом! Мне нравится заснеженность улиц,

– написал Сергей Бабкин.

Певец отметил, что также доволен тем, что он с семьей много времени проводили дома, потому что так со Снежаной имел возможность не пропускать важные моменты, связанные с детьми. Сергей признался, что этот год открыл в нем легкость, потому что теперь он смотрит на разные ситуации под другим углом.

"Нравится осознавать, что мне это нравится! И что такие моменты больше не повторятся! Будут другие, не менее ценные, но другие! А еще я сегодня выспался! И это мне тоже очень нравится!

Как говорит Снежана в своих марафонах: "Нужно быть отличным и все замечать", – подытожил Сергей Бабкин.