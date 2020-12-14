Известная украинская певица Оля Полякова продемонстрировала новый образ. Звезда в очередной раз похвасталась длинными ногами в блестящем мини-платье.

Популярная украинская певица Оля Полякова посетила награждение украинской премии "Музыкальная платформа". Кадры с премии артистка обнародовала на личной странице в инстаграме.

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Образ Оли Поляковой

Для награждения премией знаменитость выбрала соблазнительный наряд от украинского бренда Anna Bublik. Оля Полякова надела серебристое мини-платье с лентами. Откровенное декольте подчеркнуло пышную грудь певицы, а длина платья позволила артистке в очередной раз похвастаться длинными и стройными ногами.

Образ Оля Полякова дополнила босоножками с узорами на высоком каблуке в тон. Длинные белокурые волосы певица уложила пышными волнами и украсила их короной. Также артистка сделала роскошный макияж: она подчеркнула глаза массивными черными стрелками, а губы накрасила ярко-красной помадой.