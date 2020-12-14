Американская знаменитость Ким Кардашян довольно громко отпраздновала свой день рождения. Звезда поделилась новым фото с отдыха, где позировала на доске и с веслом в руках.

Ким Кардашян поделилась новым снимком на своей инстаграм-странице. Звезда реалити-шоу активно ведет блог и часто делится с поклонниками фотографиями из ее жизни.

К теме Они как старые друзья: Ким Кардашян и Канье Уэст продолжают жить отдельно, но не расстаются

Это фото было сделано еще во время путешествия Ким Кардашян на арендованный остров, которое состоялось в октябре. Тогда знаменитость громко отпраздновала свой день рождения, пригласив большое количество друзей и близких.

Звезда позировала перед камерой на доске, держа в руках весло. Она появилась в голубом купальнике, подчеркнувшем ее пышную грудь и тонкую талию. Бикини светская львица соединила с синими велосипедками. Образ дополняли белые кроссовки Adidas Yeezy Foam RNNR "Ararat" из коллекции мужа Ким Канье Уэста.

Ким Кардашян распустила длинные волосы и уложила их легкими волнами. Она дополнила образ прямоугольными солнцезащитными очками бирюзового цвета. Губы звезда накрасила нюдовой помадой.



Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian