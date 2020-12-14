В браке американских знаменитостей Ким Кардашян и Канье Уэста уже долгое время продолжаются недоразумения. Они не живут вместе, но и расставаться, пока не спешат.

Новые детали супружеской жизни светской львицы и рэпера сообщает издание Hollywood Life. Громкие заявления Канье Уэста и его баллотирование на пост президента США ухудшили отношения с его женой. Пара делала все, чтобы сохранить брак.

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Ким Кардашян вместе с Канье и детьми отправлялись на различные путешествия, много отдыхали с семьей. Но это не помогло паре значительно улучшить их супружеское положение. Они до сих пор живут отдельно: Ким находится в своем доме с детьми в Лос-Анджелесе, а Канье – на ранчо в Вайоминге.

Ходят слухи, что жизни американских знаменитостей почти не пересекаются. Впрочем, такая ситуация вполне удовлетворяет и Канье Уэста, и Ким Кардашян. Сейчас они чувствуют себя счастливыми. Также известно, что светская львица не собирается подавать на развод с мужем.

Не похоже, что она когда-нибудь решится на развод. По крайней мере, в ближайшее время. Они действительно живут отдельной жизнью прямо сейчас. Они оба кажутся счастливыми и дети тоже. Канье всегда будет поклоняться Ким. Он так ее любит,

– пишет издание.

Впрочем, источники сообщают, что отношения между супругами являются нормальными. Сейчас звезды напоминают старых друзей, так как между ними еще есть любовь. Это объясняет тот факт, что Ким Кардашян довольна пребыванием мужа в другом месте. "Она хочет, чтобы Канье был счастлив и заботился о себе", – добавляет издание.