Сенцов "прогулялся" по Крыму в VR-очках и назвал любимые места: видео
Украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и общественный активист Олег Сенцов поделился мыслями и воспоминаниями о родном полуострове.
Сенцов "посетил" знаковые для себя места с помощью виртуальной реальности. Это стало возможным благодаря проекту "Родной Крым", созданный Ukraїner совместно с Украинским институтом.
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В 2014 году в Симферополе он был задержан российскими силовиками, которые обвинили в подготовке ряда террористических актов. После 5 лет незаконного заключения Сенцов вернулся в Украину.
Он прошел через похищение, арест, неправомерный судебный процесс, но до сих пор, как и тысячи других людей, не имеет возможности попасть в оккупированный Россией Крым.
В Крыму прошла вся моя жизнь. Там родился, жил только там. Хотя много путешествовал, но все детство, вся молодость прошла там,
– подчеркнул бывший пленник Кремля.
"Это очень классное место, и потом, когда я уже много ездил по Украине, по миру, я понимал, что лучше, чем Крым, ничего не может быть", – убежден он.
Урочище Бакла – одно из знаковых мест для Сенцова / Фото Ukraїner
О возвращении Крыма
Деоккупация Крыма, по мнению Сенцова, может произойти, когда в России пройдут какие-то разрушительные "тектонические" процессы, которые приведут к расколу этого государства. Несмотря на это, считает режиссер, важно никогда не терять этот вопрос с повестки дня.
Он отметил, что об этом стоит говорить везде – как внутри страны, так и наружу. А также требовать возврата полуострова и работать на то, чтобы состоялись соответствующие процессы.
А не пытаться вести переговоры с режимом, который просто нам морочит голову. О Крыме они вообще не хотят разговаривать,
– сказал Сенцов.
"Я имею в виду Донбасс, потому что для меня это тот же вопрос, это проявление одной российской агрессии. Мы должны с ней бороться за нашу землю, и все", – подытожил режиссер.
Больше об Олеге Сенцове и его Крым: смотрите видео Ukraїner
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