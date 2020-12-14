Украинский кинорежиссер, сценарист, писатель и общественный активист Олег Сенцов поделился мыслями и воспоминаниями о родном полуострове.

Сенцов "посетил" знаковые для себя места с помощью виртуальной реальности. Это стало возможным благодаря проекту "Родной Крым", созданный Ukraїner совместно с Украинским институтом.

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В 2014 году в Симферополе он был задержан российскими силовиками, которые обвинили в подготовке ряда террористических актов. После 5 лет незаконного заключения Сенцов вернулся в Украину.

Он прошел через похищение, арест, неправомерный судебный процесс, но до сих пор, как и тысячи других людей, не имеет возможности попасть в оккупированный Россией Крым.

В Крыму прошла вся моя жизнь. Там родился, жил только там. Хотя много путешествовал, но все детство, вся молодость прошла там,

– подчеркнул бывший пленник Кремля.

"Это очень классное место, и потом, когда я уже много ездил по Украине, по миру, я понимал, что лучше, чем Крым, ничего не может быть", – убежден он.



Урочище Бакла – одно из знаковых мест для Сенцова / Фото Ukraїner

О возвращении Крыма

Деоккупация Крыма, по мнению Сенцова, может произойти, когда в России пройдут какие-то разрушительные "тектонические" процессы, которые приведут к расколу этого государства. Несмотря на это, считает режиссер, важно никогда не терять этот вопрос с повестки дня.

Он отметил, что об этом стоит говорить везде – как внутри страны, так и наружу. А также требовать возврата полуострова и работать на то, чтобы состоялись соответствующие процессы.

А не пытаться вести переговоры с режимом, который просто нам морочит голову. О Крыме они вообще не хотят разговаривать,

– сказал Сенцов.

"Я имею в виду Донбасс, потому что для меня это тот же вопрос, это проявление одной российской агрессии. Мы должны с ней бороться за нашу землю, и все", – подытожил режиссер.

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Важно! Ukraїner обращается ко всем, кто на условиях сохранения анонимности хотел бы распространить свои фотографические воспоминания о Крыме. Если вы зафиксировали исторические моменты оккупации или живете в Крыму и фиксируете то, что там происходит сейчас, поделитесь своим Крымом со всем миром.