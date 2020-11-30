Команда Ukraиner совместно с Украинским институтом представила проект "Родной Крым", который напоминает о судьбах людей после оккупации, нарушениях прав человека, преследовании в Крыму.

С начала оккупации Крыма Россией только на материковую Украину выехали около 45 тысяч крымчан. Среди них – тысячи тех, кто не имеет возможности вернуться в свой Крым. Читайте подробнее на Ukraїner.

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Серия "Родной Крым" демонстрирует сейчас нам недоступные места. VR-видео создает эффект присутствия, чтобы каждый перенесся в уголки, с которыми связаны самые приятные воспоминания с Крымом.

Героем первой истории серии "Родной Крым" стал режиссер и актер театра и кино, этнический крымский татарин Ахтем Сеитаблаев. Сейчас он является одним из самых успешных украинских актеров и режиссеров, а также директором "Крымского дома".

Больше об Ахтеме Сеитаблаеве и его Крыме: смотрите видео Ukraїner