Серия "Родной Крым" демонстрирует сейчас нам недоступные места. VR-видео создает эффект присутствия, чтобы каждый перенесся в уголки, с которыми связаны самые приятные воспоминания с Крымом.
Героем первой истории серии "Родной Крым" стал режиссер и актер театра и кино, этнический крымский татарин Ахтем Сеитаблаев. Сейчас он является одним из самых успешных украинских актеров и режиссеров, а также директором "Крымского дома".
Больше об Ахтеме Сеитаблаеве и его Крыме: смотрите видео Ukraїner
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