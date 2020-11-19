Ведущий романтического проекта "Холостячка" Григорий Решетник поделился деталями съемок. Он рассказал, что съемочный процесс был во время карантина и вся команда придерживалась правил безопасности. А также Григорий поделился, был ли готов к агрессии мужчин на шоу.

Проект "Холостячка" является одним из самых популярных реалити-шоу на украинском телевидении. За сердце главной героини – Ксении Мишиной шла ожесточенная борьба. Григорий Решетник в откровенном интервью изданию "Факты" рассказал интересные подробности со съемок.

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Участие в "Холостячке" ради пиара

Часто создается впечатление, что мужчины пришли на проект ради того, чтобы прорекламировать себя. Григорий отметил, что именно так казалось на первой вечеринке. Однако с каждой последующей встречей у мужчин появлялись чувства. Решетник сказал, что участники признавались ему, что сами не ожидали, насколько в проекте все по-настоящему и реально.

Не устану повторять, что в реалити нет сценариев, вторых дублей. Просто, увидев Ксению, узнав о ней больше, мужчины были разоружены. Их мысли были направлены только на то, как понравиться главной героине. И именно тогда начались настоящие эмоции,

– поделился ведущий.

Агрессия мужчин на проекте

Григорий признался, что был готов к тому, что у мужчин может быть агрессивное поведение. Еще до начала проекта он моделировал различные ситуации и понимал, что поведение мужчин будет отличаться от поведения девушек. Это неудивительно, ведь если девушки могут долго обсуждать ситуацию, обижаться на что-то, то реакция сильного пола не заставит себя долго ждать.

Мужчины чаще всего не накапливают негатив, а выплескивают его сразу. Все участники прекрасно знали, что наш проект о романтике и чувствах. Если случались неприятные ситуации, то мы с парнями садились и обсуждали то, что произошло. В мужском коллективе это нормально,

– рассказал Рештеник.

О съемках во время карантина

Ведущий поделился, что карантин почти не повлиял на съемки. Он вместе с командой соблюдали меры безопасности. Все сотрудники надевали маски, сохраняли социальную дистанцию, насколько это было возможно, проходили температурный скрининг. Все это происходило под наблюдением административно-продюсерской группы. На съемочной площадке всегда был врач.