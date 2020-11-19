К новогодним праздникам звезда выпустила новую бьюти-коллекцию, которую решила презентовать по-зимнему. Ким Кардашян устроила фотосессию на фоне снега, надев лишь обтягивающее белое боди и массивную теплую обувь.

Светская львица и основательница бьюти-линейки Ким Кардашян хорошо знает, что браться за рекламу нового продукта от собственного бренда KKW BEAUTY стоит самой, ведь такая презентация обречена на успех. Поэтому она устроила съемку в зимнем стиле и позировала на фоне снега. Фото появились в инстаграме звезды.

К теме Ким Кардашян засветила пышную обнаженную грудь: провокационные фото 18+

Так, для прохладной предновогодней фотосессии Ким Кардашян выбрала облегающее боди белого цвета с длинными рукавами и закрытым декольте. Наряд, который фантастически подчеркивал аппетитные формы, звезда соединила с массивными серебряными сапогами на шнуровке.

Стилисты сделали знаменитости прическу с длинной косой, которая выгодно контрастировала на фоне снега. С безупречным макияжем в нюдовых тонах и с акцентом на глаза светская львица позировала вприсядку, засветив на камеру упругие ягодицы. Этот дерзкий кадр пользователи оценили в несколько миллионов лайков.



Ким Кардашян в сексуальном боди на снегу / Фото Instagram / @kimkardashian

Однако останавливаться на одном образе Ким Кардашян не стала. Поэтому примерила еще одно облегающее белое боди, однако уже с откровенным декольте. Так, звезда показала не только ягодицы и стройные ножки в белых блестящих колготах, но и роскошную грудь. Для этого фото полуобнаженная блогерша легла на снег и сексуально подняла руку с массивным серебристым браслетом над головой.



Ким Кардашян в сексуальном боди на снегу / Фото Instagram / @kimkardashian