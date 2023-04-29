Сеем астры: простые шаги к красивому цветению
29 апреля 2023, 12:01Читати новину українською
Астра – красивый цветок, который неприхотлив в уходе. Как и каждое растение, оно имеет свои особенности, без знания которых трудно достичь красивого цветения. Так что нужно знать, как сеять астры в домашних условиях.
Астра – светолюбивое растение, не любящее тень. Ее нужно поливать с осторожностью, потому что чрезмерная влага вредит цветку. А еще она хорошо растет на плодородных землях. А вот как сеять астру – поделится 24 Канал.
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Как правильно сеять астру
- Начинаем с подготовки почвы. Им нужна хорошо дренированная и питательная земля с нейтральной или слабой кислотной средой. Стоит добавить в грунт компост, перегной или другие органические удобрения, обеспечивающие растениям необходимое количество питательных веществ.
- Сеем семена. Это нужно делать в середине весны, в течение апреля – мая сразу в открытую землю. Если сажать астру семенами, период цветения будет длиннее и цветок будет меньше подвержен грибковым заболеваниям.
- Астры стоит сеять вглубь где-то на 2 сантиметра с дистанцией между рядами в 30 сантиметров. Во время посева семян почва должна быть достаточно увлажненной. А если сухая погода – нужно мульчировать землю тонким слоем перегноя или компоста.
- Регулярное увлажнение – залог роста цветов. Астры требуют своевременного полива, особенно в первые недели после посева. Следует избегать пересыхания почвы, а также переливания водой, поскольку это может привести к гниению корней.
- Землю у астр нужно постоянно разрыхлять. Это нужно делать после каждого полива или осадков. Обязательно удаляем сорняки.
- Рассаживайте растения. Если вы выращивали астры из семян в контейнере, то их следует пересаживать сразу после того, как появятся первые листья. Рассаживать растения в землю нужно в середине мая. Расстояние между растениями должно быть где-то 30 сантиметров.
Пересадка астры / Фото Florisctics
- Обеспечьте правильный уход. Астры нуждаются подкормка раствором коровяка, фосфором и азотными удобрениями.