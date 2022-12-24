Ароматная и экологичная: как сделать свечу из мандарина, которая будет гореть очень долго

Мандарин – знаковый новогодний фрукт, который можно не только есть, но и применить себе на пользу. Из мандарина можно сделать ароматную свечу, которая будет гореть несколько суток и максимально проста в изготовлении.

В соцсетях распространился интересный лайфхак, позволяющий сделать свечу из мандариновой корки. 24 канал.

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Как сделать свечу из мандарина

Для создания такой свечи не нужно ничего особенного – всего 2 ингредиента. Чтобы создать свечу собственноручно, нужен мандарин и немного рафинированного масла.

Чтобы получить такую экологичную свечу, нужно почистить мандарин так, чтобы из его корки образовалась импровизированная емкость, чашечка.

Чтобы ваша свеча из мандарина горела, нужно оставить стержень мандарина – белое волокно, уходящее через весь фрукт. Если его не осталось, придется вставлять фитиль для свечей.

После этого налейте в корку-емкость рафинированное масло, оставив на поверхности немного стержня от мандарина. После этого свеча готова к использованию.

Как сделать свечу из мандарина / Скриншот с видео

Как долго будет гореть свеча

Самодельная свеча из мандарина может гореть удивительно долго – до нескольких суток, если регулярно доливать к ней масло.

Компоненты, используемые для создания этой свечи, безопасны и не представляют угрозы отравления для вас и вашей семьи. Кроме того, душистая свеча из мандарина подчеркнет новогоднюю атмосферу и станет отличным дополнением для интерьера.

Как сделать свечу из мандарина / Фото One Little Project